Уряд заборонив перевозити в "ДНР"/"ЛНР" товари вартістю понад 10 тис. гривень
Про це йдеться в наказі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб №39 від 24 березня, який набув чинності з 1 квітня (дня офіційного опублікування), - інформують "Українські новини".
Також цим документом затверджено перелік товарів, дозволених для переміщення в/з гуманітарно-логістичних центрів і через лінію розмежування.
У нього включено: борошно, хлібобулочні та макаронні вироби, крупи, м'ясо, риба і морепродукти, ковбасні вироби, молочні продукти, яйця, цукор, соняшникова олія, сіль, прянощі, овочі, фрукти, кондитерські вироби та діабетичні товари харчового призначення.
Серед непродовольчих товарів: побутова хімія, письмове та канцелярське приладдя, книги, періодичні видання, товари особистої гігієни й індивідуальні косметичні засоби, одяг, взуття, дрібна побутова техніка, ліки (не більш ніж 5 упаковок або одиниць кожного найменування) і медичні вироби, призначені для забезпечення життєдіяльності людини та контролю її стану.
З підакцизних товарів дозволено провозити 200 цигарок (або 250 г тютюну), 5 л пива, 2 л вина, 1 л міцних алкогольних напоїв.
Серед товарів, які можуть зарахувати до особистих речей громадян: платіжні картки (не більш ніж 3 одиниці), один фотоапарат, кіно-, відеокамера, телевізор, переносний персональний комп'ютер, не більш ніж 3 флеш-карти, не більш ніж 2 мобільні телефони і переносні музичні інструменти, один переносний звуковідтворювальний пристрій (магнітофон, диктофон, програвач компакт-дисків), а також 0,5 л туалетної води і 100 г парфумерії.
Нагадаємо, Кабінет міністрів опублікував порядок переміщення товарів в район і з району проведення антитерористичної операції (АТО).
Як відомо, 1 березня Кабінет міністрів затвердив порядок ввезення та вивезення товарів з району проведення антитерористичної операції.
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