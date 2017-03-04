Уряд заборонив перевозити в "ДНР"/"ЛНР" товари вартістю понад 10 тис. гривень

З 1 квітня заборонено переміщати через лінію розмежування на Донбасі товари сумарною вартістю понад 10 тис. гривень і сумарною вагою понад 75 кг на одну людину.

Про це йдеться в наказі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб №39 від 24 березня, який набув чинності з 1 квітня (дня офіційного опублікування), - інформують "Українські новини".

Також цим документом затверджено перелік товарів, дозволених для переміщення в/з гуманітарно-логістичних центрів і через лінію розмежування.

У нього включено: борошно, хлібобулочні та макаронні вироби, крупи, м'ясо, риба і морепродукти, ковбасні вироби, молочні продукти, яйця, цукор, соняшникова олія, сіль, прянощі, овочі, фрукти, кондитерські вироби та діабетичні товари харчового призначення.

Серед непродовольчих товарів: побутова хімія, письмове та канцелярське приладдя, книги, періодичні видання, товари особистої гігієни й індивідуальні косметичні засоби, одяг, взуття, дрібна побутова техніка, ліки (не більш ніж 5 упаковок або одиниць кожного найменування) і медичні вироби, призначені для забезпечення життєдіяльності людини та контролю її стану.

З підакцизних товарів дозволено провозити 200 цигарок (або 250 г тютюну), 5 л пива, 2 л вина, 1 л міцних алкогольних напоїв.

Серед товарів, які можуть зарахувати до особистих речей громадян: платіжні картки (не більш ніж 3 одиниці), один фотоапарат, кіно-, відеокамера, телевізор, переносний персональний комп'ютер, не більш ніж 3 флеш-карти, не більш ніж 2 мобільні телефони і переносні музичні інструменти, один переносний звуковідтворювальний пристрій (магнітофон, диктофон, програвач компакт-дисків), а також 0,5 л туалетної води і 100 г парфумерії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів опублікував порядок переміщення товарів в район і з району проведення антитерористичної операції (АТО).