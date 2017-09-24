Уряд заклав до бюджету 3% зростання ВВП, – Гройсман

"Ми заклали у базі (держбюджету, – ред.), що на 3% буде зростати економіка. До речі, якщо ми ухвалимо ряд важливих системних рішень до кінця року, ми зможемо збільшити це зростання економічне, яке відчують люди", – сказав Гройсман в ефірі телеканалу "Україна" в неділю ввечері, пише "Укрінформ".

Прем'єр нагадав, що уряд вчасно вніс проект головного фінансового документу країни на розгляд Верховної Ради, тому є достатньо часу для його обговорення.

"На виході цей документ має стати максимально якісним", – сказав Гройсман.

Нагадаємо, в липні Національний банк України погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту країни в 2017 році з 1,9% до 1,6%.

Станом на серпень реальний ВВП України (з урахуванням сезонного фактора) у II кварталі 2017 року, порівняно з відповідним періодом 2016 року, зріс на 2,4%.

Прогнозний курс гривні на кінець 2018 рік у проекті закону про Держбюджет на 2018 рік, підготовленому Кабінетом міністрів України, становить 30,1 грн/$1.