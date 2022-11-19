Уряд залучить до бюджету України 4,5 млрд дол США на пенсії та соціалку

Уряд залучає грантові гроші до бюджету України від Цільового фонду багатьох донорів у розмірі 4,5 млрд доларів США. Залучені грантові кошти буде спрямовано на пенсійні виплати та окремі програми державної соціальної допомоги

Уряд залучає грантові гроші до бюджету України від Цільового фонду багатьох донорів у розмірі 4,5 млрд доларів США. Залучені грантові кошти буде спрямовано на пенсійні виплати та окремі програми державної соціальної допомоги, зокрема, на оплату житлово-комунальних послуг, підтримку малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо, повідомляє Мінфін.

На сьогодні в Україні впроваджується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) Проект «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» на загальну суму 6,3 млрд дол. США та 1,441 млрд євро (позики МБРР, кредити МАР, гранти Цільового фонду багатьох донорів).

Ці кошти спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, а також оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій як на національному, так і регіональному рівнях.