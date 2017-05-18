Уряд запровадив ліцензування на постачання антрациту

Ліцензії будуть видаватися Мінекономрозвитку за погодженням з Міністерством енергетики та вугільної промисловості

18 травня Кабінет Міністрів України ввів ліцензування експорту вугілля антрацитових марок.

Рішення було прийнято на засіданні уряду.

Проект постанови був розроблений на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 лютого "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичної безпеки України та посилення захисту критичної інфраструктури", - інформує "Економічна правда".

Повідомляється, що постанова Кабміну прийнята з метою забезпечення рівноваги на внутрішньому ринку, попередження неконтрольованого вивозу антрацитового вугілля і забезпечення антрацитом українських енергогенеруючих підприємств в повному обсязі.

Ліцензії будуть видаватися Мінекономрозвитку за погодженням з Міністерством енергетики та вугільної промисловості.

Узгодження буде здійснюватися без залучення підприємства в порядку міжвідомчого обміну інформацією.

Нагадаємо, раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі ініціювало введення ліцензування експорту вугілля антрацитових марок.

Нагадаємо, що надзвичайний стан в енергетиці України, згідно з розпорядженням уряду №103, набув чинності з 16 лютого.

Надзвичайний стан у сфері енергетики спричинило те, що на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що в свою чергу призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.