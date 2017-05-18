Уряд запровадив ліцензування на постачання антрациту
Рішення було прийнято на засіданні уряду.
Проект постанови був розроблений на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 лютого "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичної безпеки України та посилення захисту критичної інфраструктури", - інформує "Економічна правда".
Повідомляється, що постанова Кабміну прийнята з метою забезпечення рівноваги на внутрішньому ринку, попередження неконтрольованого вивозу антрацитового вугілля і забезпечення антрацитом українських енергогенеруючих підприємств в повному обсязі.
Ліцензії будуть видаватися Мінекономрозвитку за погодженням з Міністерством енергетики та вугільної промисловості.
Узгодження буде здійснюватися без залучення підприємства в порядку міжвідомчого обміну інформацією.
Нагадаємо, раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі ініціювало введення ліцензування експорту вугілля антрацитових марок.
Нагадаємо, що надзвичайний стан в енергетиці України, згідно з розпорядженням уряду №103, набув чинності з 16 лютого.
Надзвичайний стан у сфері енергетики спричинило те, що на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що в свою чергу призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
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