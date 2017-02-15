Уряд запровадив надзвичайний стан в енергетиці

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в середу, 15 лютого, прийняв рішення ввести тимчасові надзвичайні заходи на ринку електроенергії.

Даний режим дає можливість Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) оперативно впливати на ринок в умовах гострого дефіциту енергоресурсів.

Під час засідання прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що блокування залізниці на Донбасі загрожує зупинкою українським металургійним заводам. Це в свою чергу підірве економічне зростання України.

"Я закликаю в черговий раз всіх тих, хто блокує: розблокувати поставку вугілля, все інше - будь ласка, блокуйте", - звернувся він до ініціаторів блокади.

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Нагадаємо, що 13 лютого міністр енергетики Ігор Насалик заявив, що Україна може зіткнутися проблемою покриття пікових навантажень в енергосистемі вже через два тижні.

Відзначимо, що на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.

Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.