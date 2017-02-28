Уряд затвердить правила ввезення та вивезення товарів з непідконтрольної території в середу, – Гройсман
"Ми завтра приймемо рішення уряду про ті критичні позиції, які важливі для економіки України та для забезпечення нашої енергетичної незалежності. І це правило, яке буде регламентувати переміщення саме критичної, невеликої кількості потрібних компонентів", - сказав у ході наради прем'єр-міністр України Володимир Гройсман з представниками металургійної промисловості, інформує "112 Україна".
Як повідомлялося, в середині лютого президент України Петро Порошенко доручив уряду переглянути й обмежити перелік товарів, які дозволяється перевозити через лінію зіткнення на Донбасі.
Зазначимо, що на контрольно-пропускних пунктах окупованого Донбасу відсутня заборона на провезення харчових продуктів для власного споживання, вартість яких не перевищує еквівалент 5000 гривень та сумарна вага яких не перевищує 75 кг на одну людину. Тобто, ввозити і вивозити з собою в зоні АТО через блокпости можна в розумній кількості і сало, і м'ясо, й овочі, і фрукти. А також алкогольні напої та тютюнові вироби у кількості (з розрахунку на одну людину) 200 сигарет або 50 сигар, чи 250 грамів тютюну (загальною вагою, що не перевищує 250 грамів), а також 5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцних алкогольних напоїв (із вмістом спирту понад 22%).
Також з окупованих територій люди можуть вивезти меблі, домашню техніку, одяг, мобільні та інші речі, призначені для початкового і подальшого проживання на території України у статусі внутрішньо переміщеної особи.
Зазначимо, уже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
Через дії учасників блокади в Україні оголошено надзвичайну ситуацію в енергетиці.
Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.
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