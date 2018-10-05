Уряд затвердив єдиний бренд для поліпшення іміджу України у світі

Кабінет Міністрів схвалив розроблений спільно з експертним середовищем бренд Ukraine NOW UA ("Україна зараз") для поліпшення іміджу України у світі.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в четвер, інформує РБК-Україна.

"Команда уряду, Мінінформполітики, експерти працювали над створенням бренду "Україна зараз". Робота завершена. Це буде бренд України у світі", - зазначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Новий бренд - це напис Ukraine NOW , в якій слово "Ukraine" використовується без кольорової заливки, слово "NOW" жовтого кольору. Наприкінці напису також є символ у синьому кружальці, який повинен асоціюватися з повідомленням.

Передбачається, що на основі бренду буде розроблено модульний бренд-бук, який стане "єдиним голосом" України в усьому світі. Логотип бренду розроблено так, щоб його було легко використовувати не тільки для презентацій і в інформаційних продуктах, а й як наліпку.

Нагадаємо, Комісія з безпеки і співробітництва в Європі (Гельсінська комісія США) назвала корупцію і владу олігархів в Україні основним "внутрішнім ворогом" для подальшого розвитку держави.