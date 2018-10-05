Уряд затвердив єдиний бренд для поліпшення іміджу України у світі
Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в четвер, інформує РБК-Україна.
"Команда уряду, Мінінформполітики, експерти працювали над створенням бренду "Україна зараз". Робота завершена. Це буде бренд України у світі", - зазначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Новий бренд - це напис Ukraine NOW, в якій слово "Ukraine" використовується без кольорової заливки, слово "NOW" жовтого кольору. Наприкінці напису також є символ у синьому кружальці, який повинен асоціюватися з повідомленням.
Передбачається, що на основі бренду буде розроблено модульний бренд-бук, який стане "єдиним голосом" України в усьому світі. Логотип бренду розроблено так, щоб його було легко використовувати не тільки для презентацій і в інформаційних продуктах, а й як наліпку.
Нагадаємо, Комісія з безпеки і співробітництва в Європі (Гельсінська комісія США) назвала корупцію і владу олігархів в Україні основним "внутрішнім ворогом" для подальшого розвитку держави.
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