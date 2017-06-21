Уряд затвердив пакет законопроектів щодо пенсійної реформи

Кабінет Міністрів України затвердив чотири законопроекти щодо пенсійної реформи із зауваженнями Національної ради реформ (НРР).

Відповідне рішення прийнято в ході засідання уряду в середу, 21 червня, повідомляють Українські новини.

Так, затверджені для внесення в парламент законопроекти щодо підвищення пенсій, внесення змін до митного, податкового та бюджетні кодекси по пенсійному забезпеченню.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підкреслив, що даний пакет документів у середу буде направлений до Верховної Ради.

На його думку, закладені в пенсійну реформу заходи забезпечать вихід Пенсійного фонду на бездефіцитність протягом 7-10 років.

Він також висловив надію, що дані законопроекти будуть прийняті парламентом найближчим часом.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд та Світовий банк висловили свою підтримку урядовому законопроекту щодо реформування пенсійної системи, який розробили у Мінсоцполітики.

Кабмін схвалив законопроект про пенсійну реформу 17 травня, але текст документа не роздали міністрам перед голосуванням. Уряд планував передати законопроект до Нацради реформ, після чого внести його до Верховної Ради.