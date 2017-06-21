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Уряд затвердив пакет законопроектів щодо пенсійної реформи

Кабмін затвердив пакет законопроектів щодо пенсійної реформи із зауваженнями Нацради реформ
Кабінет Міністрів України затвердив чотири законопроекти щодо пенсійної реформи із зауваженнями Національної ради реформ (НРР).
Уряд затвердив пакет законопроектів щодо пенсійної реформи Фото: з вільних джерел

Відповідне рішення прийнято в ході засідання уряду в середу, 21 червня, повідомляють Українські новини.

Так, затверджені для внесення в парламент законопроекти щодо підвищення пенсій, внесення змін до митного, податкового та бюджетні кодекси по пенсійному забезпеченню.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підкреслив, що даний пакет документів у середу буде направлений до Верховної Ради.

На його думку, закладені в пенсійну реформу заходи забезпечать вихід Пенсійного фонду на бездефіцитність протягом 7-10 років.

Він також висловив надію, що дані законопроекти будуть прийняті парламентом найближчим часом.

 Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд та Світовий банк висловили свою підтримку урядовому законопроекту щодо реформування пенсійної системи, який розробили у Мінсоцполітики.

Кабмін схвалив законопроект про пенсійну реформу 17 травня, але текст документа не роздали міністрам перед голосуванням. Уряд планував передати законопроект до Нацради реформ, після чого внести його до Верховної Ради.

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21 06 2017 13:20
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