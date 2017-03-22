Уряд затвердив законопроект про Службу фінансових розслідувань

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу, 22 березня, затвердив законопроект про Службу фінансових розслідувань (СФР), яка повинна замінити податкову міліцію.

Представляючи законопроект, міністр фінансів Олександр Данилюк зазначив, що податкова міліція абсолютно не справляється зі своїми завданнями. У 2016 році вона відкрила близько дев'ять тисяч проваджень, з яких 25% закрили за відсутністю складу злочину, а до суду потрапили тільки 9%. Результат діяльності податкової міліції в 2016 році виявився меншим, ніж держава витратила на її утримання.

Нова служба матиме менший штат, у ній працюватиме близько 3500 осіб. Керівник СФР обиратиметься на конкурсі.

Основна підслідність СФР охоплюватиме злочини, передбачені двадцять однією статтею Кримінального кодексу, в тому числі що стосуються порядку фінансування політичних партій, господарської діяльності, обігу підакцизних товарів, випуску й обігу цінних паперів. Додаткова підслідність стосується ще одинадцяти статей Кримінального кодексу, наприклад, про зловживання владою за умови, що цей злочин не входить у підслідність Національного антикорупційного бюро або Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, що Верховна Рада 21 грудня ухвалила закон з поправками податкового комітету, що передбачає ряд змін до Податкового кодексу, що мінімізує ризик корупції в органах Державної фіскальної служби і покращує інвестиційний клімат у країні.

21 грудня 2016 року Верховна Рада внесла низку змін до Податкового кодексу. В одному з них депутати помилилися, і замість того, щоб дочекатися нового закону про створення Служби фінансових розслідувань, ліквідували податкову міліцію з 1 січня 2017 року.

Міністерство фінансів наполягає, що потрібно скористатися цією ситуацією і прийняти закон про фінансову поліцію. Податковий комітет Ради всупереч позиції міністра запропонував поправку про відновлення податкової міліції. 23 лютого парламент відхилив її.