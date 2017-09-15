Уряд збільшив фінансову підтримку аграріїв

Держпідтримка АПК в 2018 році складе 7,3 млрд грн

Проект державного бюджету України на 2018 рік передбачає виділення 7,3 млрд грн державної допомоги сільгоспвиробникам в порівнянні 6,3 млрд грн у 2017 році.

Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів у п'ятницю, 15 вересня, передає Інтерфакс-Україна.

В ході презентації проекту держбюджету Гройсман уточнив, що зростання держпідтримки на 1 млрд грн обумовлений запуском нової програми підтримки малих фермерських господарств. Контроль розподілу коштів буде здійснювати асоціація фермерів.

За словами прем'єр-міністра, 2 млрд грн дотацій буде направлено на підтримку рослинництва, в тому числі виробництва ягід, тваринництва; 1 млрд грн виділять на програму 20% -ї компенсації аграріям вартості української сільгосптехніки.

Уряд запропонував нову програму держпідтримки на 2,3 млрд грн для підтримки розвитку тваринництва.

"З цих 2,3 млрд грн ми будемо компенсувати процентну ставку на будівництво нових тваринницьких комплексів. Це дозволить наситити внутрішній ринок України якісним м'ясом, молоком, збільшити поголів'я великої рогатої худоби та дозволить знизити ціни на цю продукцію", - уточнив прем'єр-міністр.

Раніше, Гройсман назвав пріоритети держбюджету-2018.

Також, Кабінет міністрів України схвалив проект державного бюджету на 2018 рік і вніс його в Раду для голосування.