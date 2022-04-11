Уряд змінив голову Держаудитслужби

Кабінет міністрів звільнив Геннадія Пліса з посади голови Державної аудиторської служби України. Новим очільником служби призначили Аллу Басалаєву.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Звільнено Пліса Геннадія Володимировича з посади Голови Державної аудиторської служби України", – написав Мельничук.

При цьому уряд призначив головою Держаудитслужби Аллу Басалаєву, колишню суддю Дарницького райсуду міста Києва та ексчленкиню ЦВК.

Раніше повідомлялось, що Рада ухвалила закон про захист фінансової системи від російських окупантів.