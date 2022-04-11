НОВИНИКабінет міністрів звільнив Геннадія Пліса з посади голови Державної аудиторської служби України. Новим очільником служби призначили Аллу Басалаєву.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд змінив голову Держаудитслужби
Фото: www-business.ru
Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Звільнено Пліса Геннадія Володимировича з посади Голови Державної аудиторської служби України", – написав Мельничук.
При цьому уряд призначив головою Держаудитслужби Аллу Басалаєву, колишню суддю Дарницького райсуду міста Києва та ексчленкиню ЦВК.
Раніше повідомлялось, що Рада ухвалила закон про захист фінансової системи від російських окупантів.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 11 2022 19:09 МЕДІА
- ФОТО "Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
- ФОТО NASA опублікувало зображення на якому видно "усмішку" Сонця
- ВІДЕО Для українців розробили інструкцію на випадок ядерного удару
- Дайте. Україні. Більше. Зброї. Негайно! Як допомогти Україні відновитися – Ендрю Міхта
- москва повернулася до "зернової угоди", з котрої вийшла через атаку на Севастополь, якої не було, але її успішно відбили – Том Купер
СТАТТІ