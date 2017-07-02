Уряд змінив статут "Укрзалізниці": відтепер усі рішення приймає Кабмін

Кабмін оприлюднив новий статут "Укрзалізниці" про пряме підпорядкування уряду, який передбачає формування нового складу наглядової ради компанії на конкурсній основі.

Відповідне рішення ухвалено з метою удосконалення управління Кабінетом Міністрів України стратегічним для держави підприємством, - повідомляє "Урядовий портал".

Відтепер всі рішення щодо управління компанією та її звітності ухвалюватимуться не Міністерством інфраструктури одноосібно, а Кабінетом міністрів, який є колегіальним органом, до складу якого входить і міністр інфраструктури. При цьому Міністерству економічного розвитку і торгівлі надані лише повноваження з підготовки проектів урядових рішень.

Разом з тим в умовах реформування такої могутньої та складної компанії, як "Укрзалізниця", надзвичайно важливо мінімізувати будь-які ризики суб'єктивізму в ухваленні управлінських і фінансових рішень, а тому зміни до статуту компанії однозначно підвищать ефективність у її роботі.

Також буде змінено склад Наглядової ради "Укрзалізниці", до якого на конкурсній основі будуть відібрані та включені незалежні директори, як того вимагають зміни до законодавства.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян висловив голові уряду Володимиру Гройсману своє занепокоєння ініціативою МЕРТ щодо зміни статуту і перепідпорядкування "Укрзалізниці". Водночас Омелян також наголосив на низькій результативності роботи глави "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна. Омелян нагадав, що під час конкурсу з обрання очільника підприємства голосував проти Бальчуна. І, за його словами, не помилився, так як "впродовж першого місяця переконався, що ми отримали примхливого шоумена, а не акулу з РКР Карго".

В свою чергу, глава "Укрзалізниці" Войцех Бальчун відповів міністру, що публічна полеміка у стилі "сам дурень" не для нього та наголосив, що "позитивних змін не бачить тільки сліпий".