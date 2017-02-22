Уряд звільнив голову Держекоінспекції Андрія Заїку

Раніше уряд доручив провести службове розслідування щодо діяльності Заїки на посаді

Андрія Заїку звільнили із посади голови Державної екологічної інспекції України.

Відповідне рішення було ухвалене на на засіданні Кабміну 22 лютого.

Як відомо, раніше уряд доручив провести службове розслідування щодо діяльності Заїки на посаді, тож посадовця тимчасово відсторонили від виконаня обов'язків.

Крім того, була створена комісія Мінприроди з перевірки діяльності Держекоінспекції щодо стану реалізації політики у сфері державного нагляду (контролю) з червня 2015 року по січень 2017 року, та розпочалась перевірка.

Вказана комісія встановила, що у діях Заїки були "ознаки дисциплінарних проступків".

Міністру екології рекомендували направити до правоохоронних органів Акт про результати перевірки Держекоінспекції з усіма матеріалами для розгляду та реагування.

Нагадаємо, що у 2015 році тодішній міністр екології Ігор Шевченко подав на затвердження уряду кандидатуру Андрія Заїки на посаду голови Державної екологічної інспекції.