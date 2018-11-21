ПОЛІТИКА НОВИНИКабінет міністрів звільнив із займаної посади голову Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками Наталію Гудзь, яку раніше відсторонили через підозру у шахрайстві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд звільнив керівницю Державної лікарської служби
Раніше Кабмін ініціював дисциплінарне провадження
Наталія Гудзь. Фото: 1NEWS.COM.UA
"Уряд звільнив керівника Держлікслужби Наталію Гудзь, яка протизаконно забороняла вакцини проти туберкульозу, гепатиту В, поліомієліту, дифтерії та правця", - повідомила у Twitter в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
Вона подякувала за це Кабміну і зазначила, що безпідставні заборони Гудзь "не тільки грали на руку популістам та шахраям, а й підривали національну безпеку країни".
Як повідомлялося, 19 вересня уряд відсторонив від посад голову Держлікслужби Наталію Гудзь та її першого заступника Владислава Цілину через необґрунтоване запровадження заборони на різні вакцини впродовж останнього року.
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