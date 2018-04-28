Урядовий контактний центр почав приймати звернення жестовою мовою через Skype Громадянам з порушенням слуху пропонують звертатися мовою жестів за допомогою Skype

Контактний центр Кабінету міністрів України почав приймати звернення мовою жестів від громадян з порушенням слуху за допомогою Skype-зв'язку.

Фото: gettyimages.com

Про це повідомили в Урядовому контактному центрі. Громадянам пропонують звертатися через Skype за такими іменами: Урядова гаряча лінія 1545-1

Урядова гаряча лінія 1545-2

Урядова гаряча лінія 1545-3

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