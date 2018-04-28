Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Урядовий контактний центр почав приймати звернення жестовою мовою через Skype

Громадянам з порушенням слуху пропонують звертатися мовою жестів за допомогою Skype
Контактний центр Кабінету міністрів України почав приймати звернення мовою жестів від громадян з порушенням слуху за допомогою Skype-зв'язку.
Урядовий контактний центр почав приймати звернення жестовою мовою через Skype Фото: gettyimages.com

Про це повідомили в Урядовому контактному центрі.

Громадянам пропонують звертатися через Skype за такими іменами:

  • Урядова гаряча лінія 1545-1
  • Урядова гаряча лінія 1545-2
  • Урядова гаряча лінія 1545-3

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 04 2018 23:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.