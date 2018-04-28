ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКонтактний центр Кабінету міністрів України почав приймати звернення мовою жестів від громадян з порушенням слуху за допомогою Skype-зв'язку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Урядовий контактний центр почав приймати звернення жестовою мовою через Skype
Громадянам з порушенням слуху пропонують звертатися мовою жестів за допомогою Skype
Фото: gettyimages.com
Про це повідомили в Урядовому контактному центрі.
Громадянам пропонують звертатися через Skype за такими іменами:
- Урядова гаряча лінія 1545-1
- Урядова гаряча лінія 1545-2
- Урядова гаряча лінія 1545-3
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