Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Урядовий портал та компанія "Нова пошта" відновили роботу після кібератак

Раніше повідомлялося про масштабну хакерську атаку, якої зазнали ряд підприємсв, зокрема державних
Офіційний сайт Кабміну та компанія "Нова пошта" повідомили про відновлення роботи після хакерських атак на їх системи.
Урядовий портал та компанія "Нова пошта" відновили роботу після кібератак Фото: MosDay.ru

"Щойно урядовий портал відновив роботу. Це - перший позитивний сигнал. Триває робота з локалізації вірусу та подолання наслідків кібернападу. Дякую всім за роботу", - повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. 

А у компанії, яка займається доставкою, повідомили: "Станом на зараз ми відновили роботу відділень, особистого кабінету, сайту компанії та системи API. IT команда працює в посиленому режимі, аби забезпечити повноцінну роботу інформаційних систем у нашій мережі".

Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС та інші.

Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.

Вірус-вимагач вражає комп'ютерні мережі, пропонуючи сплатити еквівалент $300 в Bitcoin.
 
Служба безпеки України повідомила, що поразка комп'ютерних мереж сталася з допомогою раніше відомого, але модифікованого вірусу-ransomware (вірусу-здирника), який в даний час вивчається.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 06 2017 21:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.