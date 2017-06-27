Урядовий портал та компанія "Нова пошта" відновили роботу після кібератак

Раніше повідомлялося про масштабну хакерську атаку, якої зазнали ряд підприємсв, зокрема державних

Офіційний сайт Кабміну та компанія "Нова пошта" повідомили про відновлення роботи після хакерських атак на їх системи.

"Щойно урядовий портал відновив роботу. Це - перший позитивний сигнал. Триває робота з локалізації вірусу та подолання наслідків кібернападу. Дякую всім за роботу", - повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

А у компанії, яка займається доставкою, повідомили: "Станом на зараз ми відновили роботу відділень, особистого кабінету, сайту компанії та системи API. IT команда працює в посиленому режимі, аби забезпечити повноцінну роботу інформаційних систем у нашій мережі".

Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС та інші.