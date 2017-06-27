Урядовий портал та компанія "Нова пошта" відновили роботу після кібератак
"Щойно урядовий портал відновив роботу. Це - перший позитивний сигнал. Триває робота з локалізації вірусу та подолання наслідків кібернападу. Дякую всім за роботу", - повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
А у компанії, яка займається доставкою, повідомили: "Станом на зараз ми відновили роботу відділень, особистого кабінету, сайту компанії та системи API. IT команда працює в посиленому режимі, аби забезпечити повноцінну роботу інформаційних систем у нашій мережі".
Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС та інші.
Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.
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