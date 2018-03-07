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Уряди Чорногорії та Албанії вперше в історії провели спільне засідання

Уряди двох країн підписали спільну декларацію
Уряди Чорногорії та Албанії у вівторок провели безпрецедентне спільне засідання, пообіцявши працювати разом, щоб протистояти проблемам міграції, меншин та безпеки.
Уряди Чорногорії та Албанії вперше в історії провели спільне засідання Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама і прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович. Фото: gov.me

Зустріч проходила в північному албанському місті Шкодра, розташованому на шляху маршруту біженців з Близького Сходу та Африки, які прямують через Албанію та Чорногорію до Хорватії, що входить до ЄС, повідомляє Balkan Insight.

"Ми будемо працювати разом, щоб зберегти стабільність. Не йдеться ні про які стіни та колючій дріт. Наші країни є безпечними", - сказав прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович.

В Албанії за перші п'ять місяців поточного року зареєстровано понад 2300 мігрантів та біженців, що вдвічі перевищує чисельність за весь 2017 рік.

Уряди двох країн підписали спільну декларацію та 12 угод про взаємну допомогу в надзвичайних ситуаціях, про відкриття спільного прикордонного переїзду для міжнародних вантажних та пасажирських перевезень та про співпрацю у транскордонній операції з контролю за повітряним простором.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама високо оцінив ставлення влади чорногорців до етнічної албанської меншини Чорногорії та заявив, що при прийнятті Закону про меншини Албанія надала чорногорській меншині статус, на який вона заслуговує.

"Незвично, що в нашому регіоні є позитивні речі, але вони є", - сказав Рама.

Бізнес-представники обох країн також обговорили співпрацю у сфері торгівлі, туризму, енергетики, транспорту, сільського господарства, ІТ та деревообробки.

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03 07 2018 21:14
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