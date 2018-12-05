CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАгентство США з міжнародного розвитку (USAID) планує надати Україні 125 мільйонів доларів для Донбасу і навколишніх територій, "які відчули на собі вплив російської агресії".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
USAID планує надати Україні $125 млн для Донбасу
Про допомогу оголосять 15 травня
Фото: novayagazeta.ru
"Цю додаткову технічну допомогу буде спрямовано на подальшу стабілізацію та згуртування українських громад у регіоні, підвищення стійкості місцевої економіки і прискорення її розвитку", – заявили в агентстві, повідомляє прес-служба організації у Facebook.
Організація повідомила, що про допомогу оголосять 15 травня під час прес-конференції заступника адміністратора і керівника USAID у справах країн Європи та Євразії Брока Бірмана, спеціального представника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера і посла США в Україні Марі Йованович.
Нагадаємо, що гуманітарні агентства ООН мають лише 3% коштів, необхідних для надання допомоги жителям південного сходу України в цьому році.
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