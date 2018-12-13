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USAID запускає новий проект з надання послуг на Донбасі

Проект передбачає розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг, комп’ютеризацію навчальних та медичних закладів
USAID запускає новий проект з розвитку системи надання послуг у Донецькій та Луганській областях, який передбачає розвиток мережі центрів надання адмінпослуг населенню.
USAID запускає новий проект з надання послуг на Донбасі допомога

Про це 13 грудня повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, інформує "Укрінформ".

"У Донецькій та Луганській областях USAID спільно з партнером виконавцем "Кемоніс Інтернешнл Інк» запускає проект з розвитку системи надання послуг", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що цей проект передбачає розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг, комп’ютеризацію навчальних та медичних закладів, створення належних умов для отримання адміністративних послуг для мешканців віддалених районів та окупованих територій.

Про це під час робочої зустрічі з першим заступником голови Донецької облдержадміністрації Євгеном Вілінським заявила заступник директора Відділу програм з розвитку демократії та врядування Місії USAID в Україні Енн Хоппер.

У свою чергу, Вілінський розповів представникам USAID про проекти, які вже реалізовано та реалізуються у Донецькій області за підтримки обласної влади та соціальних партнерів. За його словами, зараз є потреба у чіткому аналізі актуальності створення ЦНАПів у певних об’єднаних територіальних громадах.

Впродовж діалогу учасниками зустрічі були окреслені першочергові кроки та завдання для реалізації проекту.

Нагадаэмо, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР) за підтримки Проекту USAID Трансформація фінансового сектора і Програми EU-FINSTAR, впроваджує в Україні систему фінансової звітності у єдиному електронному форматі ХBRL для підприємств.

 

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13 12 2018 22:39
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