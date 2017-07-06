Усі четверо терористів всередині парламенту Ірану вбиті
Таку інформацію оприлюднило видання MEHR News Agency, посилаючись на офіційну інформацію.
У результаті двох терактів у парламенті Ірану в Тегерані та в мавзолеї Хомейні загинули 12 людей, ще 39 отримали поранення, повідомляє агентство Mehr із посиланням на інформацію медиків.
За попередніми даними, двоє людей загинули під час нападу на мавзолей, решта – у будівлі парламенту. Також відомо, що близько 10 людей отримали поранення під час стрілялинини в мавзолеї.
Відзначимо, що терористичне угруповання "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракти, що сталися сьогодні в Тегерані - в парламенті і в мавзолеї Хомейні.
Нагадаємо, що сьогодні вранці в столиці Ірану відбулася перестрілка в будівлі парламенту.
Згодом повідомили, що в Ірані стався другий за день напад із застосуванням вогнепальної зброї, цього разу в мавзолеї Хомейні. Терористом-смертником виявилася жінка.
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