Усі діти, постраждалі від вибуху авто, стабільні
Про це "Українській правді" повідомила речниця лікарні Охматдит Софія Кущ.
"Вчора у хлопчика була проведена повна реконструкція ока. Зір буде – невисокий, але й за нього ще треба буде поборотись", – повідомила вона щодо 5-річникого Павла.
"Була складна операція на правому оці у хлопчика. На лівому оці краща ситуація" – додала Софія Кущ.
На загоєння Павлику доведеться чекати пів року мінімум. Зараз він ще в реанімації.
"Дівчата вже встають. Їх перевели в звичайну палату. До кінця тижня ще спостерігатимуться у нас у лікарні у динаміці", – додала речниця Охматдиту.
Нагадаємо, внаслідок вибуху автомобіля у Святошинському районі Києва четверо дітей дістали поранення та госпіталізовані, двоє з них – у важкому стані.
Власника автомобіля, в якому діти знайшли вибухівку, затримано, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
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