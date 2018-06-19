Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Усі діти, постраждалі від вибуху авто, стабільні

Найменшому врятували зір
Усі четверо дітей, які постраждали від вибуху авто у Києві 14 червня, перебувають у стабільному стані, спостерігається позитивна динаміка.
Усі діти, постраждалі від вибуху авто, стабільні Фото: npu.gov.ua

Про це "Українській правді" повідомила речниця лікарні Охматдит Софія Кущ.  

"Вчора у хлопчика була проведена повна реконструкція ока. Зір буде – невисокий, але й за нього ще треба буде поборотись", – повідомила вона щодо 5-річникого Павла.

"Була складна операція на правому оці у хлопчика. На лівому оці краща ситуація" – додала Софія Кущ.

На загоєння Павлику доведеться чекати пів року мінімум. Зараз він ще в реанімації.

"Дівчата вже встають. Їх перевели в звичайну палату. До кінця тижня ще спостерігатимуться у нас у лікарні у динаміці", – додала речниця Охматдиту.

Нагадаємо, внаслідок вибуху автомобіля у Святошинському районі Києва четверо дітей дістали поранення та госпіталізовані, двоє з них – у важкому стані.

Власника автомобіля, в якому діти знайшли вибухівку, затримано, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 06 2018 10:30
ТЕГИ: вибух, діти
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів"

Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.