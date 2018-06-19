Усі діти, постраждалі від вибуху авто, стабільні

Усі четверо дітей, які постраждали від вибуху авто у Києві 14 червня, перебувають у стабільному стані, спостерігається позитивна динаміка.

Про це "Українській правді" повідомила речниця лікарні Охматдит Софія Кущ.

"Вчора у хлопчика була проведена повна реконструкція ока. Зір буде – невисокий, але й за нього ще треба буде поборотись", – повідомила вона щодо 5-річникого Павла.

"Була складна операція на правому оці у хлопчика. На лівому оці краща ситуація" – додала Софія Кущ.

На загоєння Павлику доведеться чекати пів року мінімум. Зараз він ще в реанімації.

"Дівчата вже встають. Їх перевели в звичайну палату. До кінця тижня ще спостерігатимуться у нас у лікарні у динаміці", – додала речниця Охматдиту.