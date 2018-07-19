Усі керівники "Магістральних газопроводів України" звільняються, – ЗМІ
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело. За його словами, відповідні заяви вже написали в. о. глави МГУ Валерій Ноздрін, технічний директор Ігор Бурак і директор з юридичних питань Олексій Лань.
За даними джерела, причина їхнього звільнення – відсутність джерела фінансування МГУ.
"На компанію в загальному було виділено 20 млн грн. Основна їх частина вже "з'їдена". Останні гроші закінчуються в серпні", – сказало джерело.
Водночас воно стверджує, що проблема з фінансуванням МГУ не головна, а є похідною від рішення Кабміну відмовитися від підтримки цього проекту.
"Уряд самоусунувся. Причини нам не пояснювали, але схоже на те, що так вирішили зверху", – каже джерело.
Як зазначає видання, компанія "Магістральні газопроводи України" була основним проектом, на яку робив ставку Кабмін: у Володимира Гройсмана стверджували, що саме цьому підприємству, контрольований "Нафтогазом України" "Укртрансгаз" повинен передати в управління газотранспортну систему України. У "Нафтогазі" ж наполягали на тому, що ГТС повинна управлятися компанією "Оператор з управління ГТС", створеною при "Укртрансгазі". Публічна позиція НАК з цього приводу поки не змінилася, але вже скоро керівництво "Нафтогазу" може погодитися з ідеєю передачі ГТС до складу МГУ. За даними "Української правди", стартовим майданчиком для цього рішення стане висування на посаду глави МГУ Павла Станчака, який має стосунок до команди Андрія Коболєва.
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