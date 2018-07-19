Усі керівники "Магістральних газопроводів України" звільняються, – ЗМІ

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело. За його словами, відповідні заяви вже написали в. о. глави МГУ Валерій Ноздрін, технічний директор Ігор Бурак і директор з юридичних питань Олексій Лань.

За даними джерела, причина їхнього звільнення – відсутність джерела фінансування МГУ.

"На компанію в загальному було виділено 20 млн грн. Основна їх частина вже "з'їдена". Останні гроші закінчуються в серпні", – сказало джерело.

Водночас воно стверджує, що проблема з фінансуванням МГУ не головна, а є похідною від рішення Кабміну відмовитися від підтримки цього проекту.

"Уряд самоусунувся. Причини нам не пояснювали, але схоже на те, що так вирішили зверху", – каже джерело.