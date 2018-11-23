Усі кошти, які надійдуть від МВФ в рамках чергового траншу, підуть у резерви НБУ, - Маркарова
"Кошти МВФ, скільки б їх не надішло від першого траншу підуть у резерви Національного банку України. Що надзвичайно важливо – це ще один плюс до макроекономічної стабільності, але найбільші сподівання Мінфіну в іншому: затвердження програми відкриє нам можливість отримати макрофіндопомоги ЄС", - повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.
При цьому Маркарова уточнила, що фінансову допомогу від ЕС уряд сподівається отримати ще в цьому році. Мова про 500 млн евро.
"Сподіваюся, що вже найближчим часом ми зможемо перейти до вибору дати, коли МВФ буде готовий виносити на розгляд своєї Ради питання затвердження нової програми з Україною", - зазначила вона.
Маркарова нагадала, що Україна в процесі виконання двох ключових питань у переговорах щодо надання чергового траншу від МВФ - бюджет країни на 2019 рік сьогодні було ухвалено Верховною Радою, а раніше було вирішене питання з підвищенням ціни на газ.
Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що Київ планує отримати новий транш від Міжнародного валютного фонду в грудні нинішнього року.
Нагадаємо, в березні 2015 року МВФ відкрив для України чотирирічну програму розширеного фінансування EFF на суму 17,25 млрд. доларів США, і був підписаний відповідний Меморандум. Україна вже освоїла 8,7 млрд. доларів. Кредити МВФ надає під 1,5-2,5% річних.
Перший транш Україна отримала у березні 2015 року в розмірі 5 млрд. доларів, другий транш (1,7 млрд.) - у серпні, третій (1 млрд.) - у вересні 2016 року, четвертий (1 млрд.) - у квітні 2017 року.
У МВФ заявляли, що для отримання чергового траншу Україна повинна почати реальну приватизацію, зняти мораторій на продаж землі, створити Антикорупційний суд і підняти ціни на газ.
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