Усі масові акції в Києві завершилися без порушень і зіткнень, – МВС
Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. За його словами, загалом участь у заходах взяли близько 3,5 тис. громадян: 2,5 тис. у "Марші за майбутнє" та 1 тис. в "Авто Євро Сила".
"У центральній частині столиці відбулися масові заходи, участь в яких взяло близько 3,5 тисяч громадян. 2,5 тисячі з них – у "Марші за майбутнє" та 1 тисяча – у акції "Авто Євро Сила". Загалом за порядком стежили близько двох тисяч працівників Нацполіції та Національної гвардії", – сказав перший заступник міністра внутрішніх справ.
Він зазначив, що під час акції працювали групи "поліції діалогу".
"Конфліктів і зіткнень не зафіксовано", – додав Сергій Яровий.
Фото: facebook.com/Головне-управління-Національної-поліції-в-Київській-області
Водночас у Головному управлінні Національної поліції в Київській області повідомили, що прибічники екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі без порушень завершили акцію біля будинку Президента України Петра Порошенка у селі Козин Київської області.
"Поліція Київщини забезпечила публічний порядок під час мітингу. Так, сьогодні близько семидесяти людей влаштували мітинг біля стін будинку президента країни. Після проведення заходів учасники роз'їхались по домівках", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що порушень громадського порядку не зафіксовано.
Нагадаємо, "Марш" за участю лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі відбувся сьогодні на центральних вулицях Києва. Прибічники Саакашвілі пройшлися вулицею Володимирською і на Європейській площі провели віче, після якого частина активістів на автомобілях вирушили колоною до будинку Президента Петра Порошенка у селі Козин Київської області.
Водночас у центрі столиці відбулися ще дві акції: організований "Авто Євро Силою" мітинг за доступне розмитнення автомобілів на єврономерах, та акція, організована "Державою майбутнього".
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