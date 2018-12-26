Усі органи МВС продовжують роботу в посиленому режимі після припинення воєнного стану

Дію правового режиму воєнного стану призупинено в 10 областях України, проте всі органи системи Міністерства внутрішніх справ продовжують нести службу в посиленому варіанті.

"Беручи до уваги складну безпекову ситуацію, всі органи системи МВС продовжують працювати в посиленому варіанті несення служби. Зокрема, рішенням РНБО продовжено дію обмежувальних заходів Держприкордонслужби в'їзду в Україну чоловіків - громадян Росії. З початку введення воєнного стану не допущено в'їзд на територію України 1616 громадян РФ, в тому числі в областях, де введено воєнний стан - 866. Російською стороною повернутий 351 громадянин України", - заявив Сергій Яровий, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами першого заступника міністра, в областях, де було введено воєнний стан, зафіксовано зменшення кількості кримінальних злочинів на 20%, в тому числі тяжких та особливо тяжких на 23%, в тому числі тяжких тілесних ушкоджень на 37%, розбоїв на 29%, грабежів на 27%, крадіжок на 23%, незаконних заволодінь транспортними засобами на 47%, порушень правил безпеки дорожнього руху на 49%. Розкрито більше фактів незаконного поводження зі зброєю (на 26%) і збуту наркотичних засобів (на 35%).

Додамо, що сьогодні, 26 грудня, Президент Петро Порошенко оголосив про припинення воєнного стану, який ввели в кінці листопада на території 10 прикордонних областей.

Нагадаємо, що у вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.