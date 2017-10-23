Усі пасажири рейсу авіакомпанії Iberia отримали в подарунок по новому смартфону Galaxy Note 8
Як повідомляє сьогодні, 23 жовтня, сайт авіаперевізника, таким щедрим кроком Samsung та Iberia завершили спільну рекламну кампанію, що тривала з початку жовтня.
Фото: Iberia
В рамках цієї кампанії, зокрема, у період з 2 по 6 жовтня всім пасажирам Iberia на рейсах з Мадрида до Барселони, Більбао, Хереса та Гранади пропонували безплатні закуски, каву та чай.
Нагадаємо, 23 серпня південнокорейська компанія Samsung Electronics офіційно представила новий смартфон Galaxy Note 8.
Смартфон обладнано екраном з діагоналлю 6,3 дюйми, що є найбільшим в серії фаблетов від Samsung.
Роздільна здатність екрану складає 2960x1440 пікселів, гаджет також має 12-мегапіксельні основні камери з оптичною стабілізацією і фронтальну на 8 мегапікселів.
Note 8 отримав 8-ядерний процесор Exynos 8895, 6 Гб оперативної, 64 і 128 Гб вбудованої пам'яті. Пристрій має захист від пилу і води, систему біометричної аутентифікації за допомогою сканерів відбитків пальців і райдужної оболонки ока.
У комплекті з Galaxy Note 8 пропонують стилус S Pen. У продаж смартфон надійде в середині вересня в кількох кольорах - чорному, синьому і жовтому. Передзамовлення вже доступне на сайті Samsung.
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