Усі пасажири рейсу авіакомпанії Iberia отримали в подарунок по новому смартфону Galaxy Note 8

Таким щедрим кроком Samsung та Iberia завершили спільну рекламну кампанію, що тривала з початку жовтня

Чудовий сюрприз чекав на майже 200 пасажирів ранкового рейсу іспанської авіакомпанії Iberia, що летіли з Мадрида в Ла-Корунью.Кожен із них отримав у подарунок смартфон Samsung Galaxy Note 8.

Як повідомляє сьогодні, 23 жовтня, сайт авіаперевізника, таким щедрим кроком Samsung та Iberia завершили спільну рекламну кампанію, що тривала з початку жовтня.

Фото: Iberia

В рамках цієї кампанії, зокрема, у період з 2 по 6 жовтня всім пасажирам Iberia на рейсах з Мадрида до Барселони, Більбао, Хереса та Гранади пропонували безплатні закуски, каву та чай.

Нагадаємо, 23 серпня південнокорейська компанія Samsung Electronics офіційно представила новий смартфон Galaxy Note 8.

Смартфон обладнано екраном з діагоналлю 6,3 дюйми, що є найбільшим в серії фаблетов від Samsung.

Роздільна здатність екрану складає 2960x1440 пікселів, гаджет також має 12-мегапіксельні основні камери з оптичною стабілізацією і фронтальну на 8 мегапікселів.

Note 8 отримав 8-ядерний процесор Exynos 8895, 6 Гб оперативної, 64 і 128 Гб вбудованої пам'яті. Пристрій має захист від пилу і води, систему біометричної аутентифікації за допомогою сканерів відбитків пальців і райдужної оболонки ока.

У комплекті з Galaxy Note 8 пропонують стилус S Pen. У продаж смартфон надійде в середині вересня в кількох кольорах - чорному, синьому і жовтому. Передзамовлення вже доступне на сайті Samsung.