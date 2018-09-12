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Усі підрозділи МВС переведені на посилений варіант несення служби

Оперативні штаби будуть працювати в цілодобовому режимі
Підрозділи Міністерства внутрішніх справ перейшли на посилений варіант несення служби, для координації їх дій і моніторингу ситуації створено оперативний штаб, який очолив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян.
Усі підрозділи МВС переведені на посилений варіант несення служби Фото: з вільних джерел

До оперштабу увійшли перший заступник голови Держприкордонслужби Василь Серватюк, заступник голови Нацполіції Олександр Фацевіч, перший заступник голови ДержНС Олег Мельчуцький, заступник командувача Нацгвардією Валерій Бондар, а також перший заступник голови Державної міграційної служби Наталя Науменко, повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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Для координації дій також створені оперативні штаби в територіальних органах системи МВС.

Вони будуть працювати в цілодобовому режимі і будуть здійснювати обмін інформацією та координацію з Генеральним штабом Збройних сил, Службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки, Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, Управлінням державної охорони та Держспецслужби зв'язку.

Нагадаємо, що на основних трасах Вінниці встановили мобільні блок-пости, до складу яких увійшли нацгвардійці та поліція.

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09 12 2018 13:55
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