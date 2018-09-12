Усі підрозділи МВС переведені на посилений варіант несення служби
До оперштабу увійшли перший заступник голови Держприкордонслужби Василь Серватюк, заступник голови Нацполіції Олександр Фацевіч, перший заступник голови ДержНС Олег Мельчуцький, заступник командувача Нацгвардією Валерій Бондар, а також перший заступник голови Державної міграційної служби Наталя Науменко, повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.
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Для координації дій також створені оперативні штаби в територіальних органах системи МВС.
Вони будуть працювати в цілодобовому режимі і будуть здійснювати обмін інформацією та координацію з Генеральним штабом Збройних сил, Службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки, Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, Управлінням державної охорони та Держспецслужби зв'язку.
Нагадаємо, що на основних трасах Вінниці встановили мобільні блок-пости, до складу яких увійшли нацгвардійці та поліція.
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