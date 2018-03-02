Усі пункти пропуску на кордоні з Польщею розблокували

Про це повідомляє департамент комунікації МВС України.

"Сьогодні, 3 лютого, мешканці прикордонних районів Львівщини перекрили дороги поблизу трьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні – "Шегині", "Рава-Руська" та "Краковець". Крім того, був перекритий рух поблизу пропуску "Ягодин", що на Волині. Громадяни у такий спосіб висловлювали невдоволення з приводу введення податкових обмежень на ввезення товарів з-за кордону. Правоохоронці забезпечили правопорядок під час протестних акцій", – йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією МВС, блокування руху транспортних засобів на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин біля села Старовойтове на Волині, а це близько 1 км від пункту пропуску через кордон "Ягодин", розпочалося о 09:40. Участь у блокуванні брали 30 осіб.

Згодом, близько 10:20, був перекритий рух транспорту поблизу пункту пропуску "Шегині". 12 осіб безперервно переходили через пішохідний перехід на автодорозі в селі Шегині Мостиського району Львівщини.

"Близько 13-ї блокування завершилося і рух автотранспорту був відновлений", – повідомили в міністерстві.

Об 11:03 в селі Рата Жовківського району Львівщини, що біля пункту пропуску через кордон "Рава-Руська", рух транспорту перекрили 40 осіб.

"Перекриття завершилося о 15:00", – зазначили в міністерстві внутрішніх справ.

Третім місцем на Львівщині, де мешканці прикордонних районів висловлюють свій протест проти податкових обмежень, блокуючи рух транспортних засобів перед кордоном, став пункт пропуску "Краковець" у селі Наконечне.

"Блокування розпочалось о 13:20 і завершилося близько 14-ї години", – повідомили у правоохоронному відомстві.

Зазначається, що патрульні поліцейські Львівської та Волинської областей забезпечили публічну безпеку:

"Правоохоронці підтримували діалог з протестувальниками, щоб уникнути конфлікту між ними і людьми, які хочуть перетнути кордон".

Нагадаємо, в суботу, 3 лютого, мешканці прикордонних районів перекрили дорогу поблизу пункту пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні.