Усі сепаратистські рухи в Україні починалися з груп у ВК і "Одноклассниках", - InformNapalm

"Можна багато говорити про свободу слова, поки за тебе щодня інші гинуть в окопах"

Офіційний представник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук підтримує заборону російських соціальних мереж в Україні.

"Усі сепаратистські рухи починалися з груп у "ВКонтакте" і "Одноклассниках". Групи, які збиралися для блокування військових баз у Криму, ті ж "Сомалі" починали збиратися з "ВКонтакте". А українські спецслужби ніяк не можуть вплинути на те, щоб цей контент вилучався. Тому що ці компанії курирують безпосередньо з ФСБ", - зазначив Михайло Макарук під час круглого столу в Інституті Горшеніна, інформує LB.ua.

У західних соцмережах - Facebook, Instagram, Google+ - Україна має якісь важелі впливу.

Він визнав, що той, хто захоче зайти в російські соцмережі, зможе це зробити, незважаючи на заборону, але для цього доведеться напружитися.

"А люди ліниві", - зазначив Макарук.

Він нагадав, що в Україні четвертий рік триває гібридна війна, і заборона російських соціальних мереж - гібридна відповідь на неї.

"Або ми в гібридній війні даємо гібридну відповідь, або всім рушницю і повний військовий стан. І тоді нинішні санкції будуть light version. Тому що стільниковий зв'язок - під забороною. Соцмережі - під забороною", - заявив Макарук.

"І наостанок хочу сказати тільки одне: можна багато говорити про свободу слова і бути класним лібералом, поки за тебе щодня інші гинуть в окопах", - сказав він.

Читайте також: "Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".

Указ Президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.