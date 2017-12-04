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Танкові підрозділи в зоні АТО перебувають у бойовій готовності, - Порошенко

За необхідності вони готові повернутися на позиції в найкоротші терміни для зміцнення наших оборонних рубежів
Всі танкові підрозділи в зоні АТО перебувають у бойовій готовності.
Танкові підрозділи в зоні АТО перебувають у бойовій готовності, - Порошенко Фото: president.gov.ua

Про це в ході поїздки в Луганську область повідомив президент України Петро Порошенко, інформує "112.ua".

"Сьогодні, згідно з Мінським домовленостями, крупнокаліберна артилерія і танки, важке озброєння відведені з передових позицій. Проте всі танкові частини, всі танкові підрозділи знаходяться в повній бойовій готовності. Ми в цьому тепер переконалися. І за необхідності готові повернутися (на позиції, - ред.) в найкоротші терміни для зміцнення наших оборонних рубежів", - сказав президент.

Також президент України Петро Порошенко повідомив, що у 2017 році в зоні АТО загинули 69 українських військових. Понад 420 військовослужбовців були поранені.

"Усього ми втратили 2 652 українських героя, які представляли всі силові відомства", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, що російсько-терористичні підрозділи продовжують порушувати режим "Тиші".

 

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12 04 2017 15:26
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