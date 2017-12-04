Танкові підрозділи в зоні АТО перебувають у бойовій готовності, - Порошенко
Про це в ході поїздки в Луганську область повідомив президент України Петро Порошенко, інформує "112.ua".
"Сьогодні, згідно з Мінським домовленостями, крупнокаліберна артилерія і танки, важке озброєння відведені з передових позицій. Проте всі танкові частини, всі танкові підрозділи знаходяться в повній бойовій готовності. Ми в цьому тепер переконалися. І за необхідності готові повернутися (на позиції, - ред.) в найкоротші терміни для зміцнення наших оборонних рубежів", - сказав президент.
Також президент України Петро Порошенко повідомив, що у 2017 році в зоні АТО загинули 69 українських військових. Понад 420 військовослужбовців були поранені.
"Усього ми втратили 2 652 українських героя, які представляли всі силові відомства", - сказав Порошенко.
Нагадаємо, що російсько-терористичні підрозділи продовжують порушувати режим "Тиші".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків