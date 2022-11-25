Усі українські АЕС підключено до мережі - МАГАТЕ

Рівненська, Южно-Українська та Хмельницька АЕС перепідключені до мережі та працюють над виробленням електроенергії, для потреб країни.

Фото: dpa

Усі українські АЕС знову підключені до національної електроенергетичної системи після повного знеструмлення, спричиненого російськими бомбардуваннями останніми днями. Про це йдеться у заяві Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, пояснив, що Україна підтвердила, що Рівненська, Южно-Українська та Хмельницька АЕС перепідключені до мережі та працюють над виробленням електроенергії, для потреб країни. Також відновлено електроенергію на Чорнобильській АЕС. Зовнішнє підключення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕП) до енергомережі відновили через добу після її відключення.



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