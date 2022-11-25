ПОЛІТИКА НОВИНИРівненська, Южно-Українська та Хмельницька АЕС перепідключені до мережі та працюють над виробленням електроенергії, для потреб країни.
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Усі українські АЕС підключено до мережі - МАГАТЕ
Фото: dpa
Усі українські АЕС знову підключені до національної електроенергетичної системи після повного знеструмлення, спричиненого російськими бомбардуваннями останніми днями. Про це йдеться у заяві Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, пояснив, що Україна підтвердила, що Рівненська, Южно-Українська та Хмельницька АЕС перепідключені до мережі та працюють над виробленням електроенергії, для потреб країни. Також відновлено електроенергію на Чорнобильській АЕС. Зовнішнє підключення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕП) до енергомережі відновили через добу після її відключення.
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25 11 2022 17:25 МЕДІА
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