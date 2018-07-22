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Усі водоканали працюють у штатному режимі без обмежень подачі води

"АТ "Дніпроазот" відновлює роботу хлорної групи цехів, найближчим часом очікується випуск першої продукції
Ситуація з постачанням рідкого хлору стабілізувалася, усі водоканали працюють у штатному режимі без обмеження подачі води.
Усі водоканали працюють у штатному режимі без обмежень подачі води Фото: gettyimages.com

У підприємств водопровідно-каналізаційного господарства з’явилась можливість купувати рідкий хлор у Румунії та Угорщині по нижчим цінам, але є потреба у додатковому опрацюванні питань доставки, - повідомили в асоціації "Укрводоканалекологія"

Забезпеченість рідким хлором задовільна, "але достатня для забезпечення якісного та безперебійного водопостачання", зазначили в асоціації. 

Разом з тим Держпродспоживслужба разом з фахівцями водоканалів "веде перевірку на місцях з відбором проб води та додатковим контролем за якістю".

Харків отримав рідкий хлор з Румунії у контейнерах, зазначив глава Мінрегіонбуду Геннадій Зубко.

"Чекаємо на публічну інформацію на сайтах водоканалів про якість води у водопровідних мережах з метою уникнення інсинуацій", - додав Зубко. 

Нагадаємо, 20 липня акціонерне товариство "Дніпроазот" відновило роботу цехів хлорної групи.

Додамо, "Дніпроазот", який виробляє рідкий хлор та соляну кислоту у місті Кам'янське Дніпропетровської області, зупинився 15 червня. Причиною стала збитковість підприємства. Після зупинки "Дніпроазоту" водоканали в усій Україні перестали отримувати від підприємства хлор для очищення води.

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22 07 2018 16:56
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