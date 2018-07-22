Усі водоканали працюють у штатному режимі без обмежень подачі води

Ситуація з постачанням рідкого хлору стабілізувалася, усі водоканали працюють у штатному режимі без обмеження подачі води.

У підприємств водопровідно-каналізаційного господарства з’явилась можливість купувати рідкий хлор у Румунії та Угорщині по нижчим цінам, але є потреба у додатковому опрацюванні питань доставки, - повідомили в асоціації "Укрводоканалекологія".

Забезпеченість рідким хлором задовільна, "але достатня для забезпечення якісного та безперебійного водопостачання", зазначили в асоціації.

Разом з тим Держпродспоживслужба разом з фахівцями водоканалів "веде перевірку на місцях з відбором проб води та додатковим контролем за якістю".

Харків отримав рідкий хлор з Румунії у контейнерах, зазначив глава Мінрегіонбуду Геннадій Зубко.

"Чекаємо на публічну інформацію на сайтах водоканалів про якість води у водопровідних мережах з метою уникнення інсинуацій", - додав Зубко.

Нагадаємо, 20 липня акціонерне товариство "Дніпроазот" відновило роботу цехів хлорної групи.

Додамо, "Дніпроазот", який виробляє рідкий хлор та соляну кислоту у місті Кам'янське Дніпропетровської області, зупинився 15 червня. Причиною стала збитковість підприємства. Після зупинки "Дніпроазоту" водоканали в усій Україні перестали отримувати від підприємства хлор для очищення води.