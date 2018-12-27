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Усі захоплені Росією українські моряки назвали себе військовополоненими

"Два поранені моряки Андрій Ейдер і Андрій Артеменко заявили про це сьогодні"
Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.
Усі захоплені Росією українські моряки назвали себе військовополоненими протока керч моряки

"Станом на 27 грудня всі 24 військовополонені українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Два поранені моряки Андрій Ейдер і Андрій Артеменко заявили про це сьогодні", - повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Додамо, спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає ймовірним звільнення Росією полонених українських моряків ще до Різдва.

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27 12 2018 21:10
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