Усіх підозрюваних у вбивстві Олешка відправили під варту
"Всім чотирьом особам, які підозрюються у вбивстві відомого мешканця Бердянська (Олешка – ред.), обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – написав речник Генпрокуратури Андрій Лисенко у Facebook.
Він зазначив, що суд задовольнив клопотання слідчого. Підозрюваних відправили під арешт без права внесення застави.
Нагадаємо, поліцейські затримали п'ятьох підозрюваних у вбивстві 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат").
Олешка застрелили з рушниці на території готелю "Атмосфера". За даними нардепа Семена Семенченка, Олешко займався громадською діяльністю і боротьбою з корупцією.
Поліція почала розслідування вбивства 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат") за ст 115 Кримінального кодексу ("Умисне вбивство"). Про це повідомляється на сайті ГУ Нацполіції Запорізької обл.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, Олешка застрелили з рушниці на території готелю "Атмосфера". За даними нардепа Семена Семенченка, Олешко займався громадською діяльністю і боротьбою з корупцією.
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