Усіх заручників у Харкові звільнили

У Харкові з приміщення захопленої будівлі "Укрпошти" звільнили всіх заручників, зловмисника затримали.

Про це повідомили у Нацполіції України.

"Операцію зі звільнення заручників, захоплених озброєним чоловіком у приміщенні відділення "Укрпошти" в Харкові, завершено. Усіх людей, які протягом дня утримувалися всередині, звільнено", – повідомив голова НПУ Сергій Князєв.

Він додав, що затримання порушника відбулося без втрат і жертв, постраждалих під час спецоперації немає.

Як повідомили в поліції, до переговорів щодо звільнення людей залучали батька чоловіка, який взяв заручників.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян також повідомив про звільнення усіх заручників з відділення пошти у Харкові і оприлюднив фото, ймовірно, чоловіка, який захопив пошту.



Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan

Нагадаємо, в Харкові на вул. Шевченка біля ТЦ "Рост" близько 15 години чоловік захопив відділення "Укрпошти". Зловмисник заявив, що на ньому прикріплена вибухівка, яку він готовий застосувати. За попередньою інформацією, в заручниках у чоловіка знаходилися 11 осіб: 9 дорослих та двоє дітей. Зловмисник не проявляв агресії та спілкувався з переговорниками.

Згодом трьох жінок і двох дітей вдалося звільнити. Звільнений хлопчик розповів про перебування в заручниках.

За фактом подій відкрито кримінальне провадження.