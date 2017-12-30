Усіх заручників у Харкові звільнили
Про це повідомили у Нацполіції України.
"Операцію зі звільнення заручників, захоплених озброєним чоловіком у приміщенні відділення "Укрпошти" в Харкові, завершено. Усіх людей, які протягом дня утримувалися всередині, звільнено", – повідомив голова НПУ Сергій Князєв.
Він додав, що затримання порушника відбулося без втрат і жертв, постраждалих під час спецоперації немає.
Як повідомили в поліції, до переговорів щодо звільнення людей залучали батька чоловіка, який взяв заручників.
Міністр інфраструктури Володимир Омелян також повідомив про звільнення усіх заручників з відділення пошти у Харкові і оприлюднив фото, ймовірно, чоловіка, який захопив пошту.
Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan
Нагадаємо, в Харкові на вул. Шевченка біля ТЦ "Рост" близько 15 години чоловік захопив відділення "Укрпошти". Зловмисник заявив, що на ньому прикріплена вибухівка, яку він готовий застосувати. За попередньою інформацією, в заручниках у чоловіка знаходилися 11 осіб: 9 дорослих та двоє дітей. Зловмисник не проявляв агресії та спілкувався з переговорниками.
Згодом трьох жінок і двох дітей вдалося звільнити. Звільнений хлопчик розповів про перебування в заручниках.
За фактом подій відкрито кримінальне провадження.
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