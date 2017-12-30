Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Усіх заручників у Харкові звільнили

Зловмисника затримали
У Харкові з приміщення захопленої будівлі "Укрпошти" звільнили всіх заручників, зловмисника затримали.
Усіх заручників у Харкові звільнили Фото: facebook.com/police.kharkov

Про це повідомили у Нацполіції України.

"Операцію зі звільнення заручників, захоплених озброєним чоловіком у приміщенні відділення "Укрпошти" в Харкові, завершено. Усіх людей, які протягом дня утримувалися всередині, звільнено", – повідомив голова НПУ Сергій Князєв.

Він додав, що затримання порушника відбулося без втрат і жертв, постраждалих під час спецоперації немає.

Як повідомили в поліції, до переговорів щодо звільнення людей залучали батька чоловіка, який взяв заручників.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян також повідомив про звільнення усіх заручників з відділення пошти у Харкові і оприлюднив фото, ймовірно, чоловіка, який захопив пошту.


Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan

Нагадаємо, в Харкові на вул. Шевченка біля ТЦ "Рост" близько 15 години чоловік захопив відділення "Укрпошти". Зловмисник заявив, що на ньому прикріплена вибухівка, яку він готовий застосувати. За попередньою інформацією, в заручниках у чоловіка знаходилися 11 осіб: 9 дорослих та двоє дітей. Зловмисник не проявляв агресії та спілкувався з переговорниками.

Згодом трьох жінок і двох дітей вдалося звільнити. Звільнений хлопчик розповів про перебування в заручниках.

За фактом подій відкрито кримінальне провадження.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 12 2017 20:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Комфорт чи загроза: Як інновації змінювали життя людства у 2017 році

Комфорт чи загроза: Як інновації змінювали життя людства у 2017 році

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.