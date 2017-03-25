Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Усіх затриманих працівників ЗМІ в Мінську відпустили

Точна кількість усіх затриманих сьогодні у Мінську людей наразі невідома
Під час акцій до Дня Волі у Мінську затримали близько 50 журналістів. Зараз вони на свободі.
Усіх затриманих працівників ЗМІ в Мінську відпустили Фото: twitter.com/svaboda

Про це повідомив "Громадському" журналіст білоруської редакції "Радіо Свобода" Валерій Калиновський. 

"На даний момент відпустили усіх затриманих журналістів. Їх було близько 50 – і білоруських, й іноземних. Відпустили також 57 спостерігачів та правозахисників, які сьогодні першими потрапили під цей коток репресій", – сказав Каліновський.

Він також розповів, що точна кількість усіх затриманих сьогодні у Мінську людей наразі невідома – за різними даними, вона коливається від 500 до тисячі осіб.

різні цифри. За даними, якими послуговуємось ми і правозахисники, це 500-600 осіб. Незалежні ЗМІ дають до 1000 осіб. Остаточні цифри буде важко підрахувати", – сказав журналіст.

За його словами, офіційні дані про кількість затриманих навряд чи оприлюднять, тому правозахисникам і журналістам довелось вести формальний підрахунок за кількістю затриманих в різних СІЗО Мінська, за кількістю автозаків, які доправляли затриманих, тощо.

На його думку, більшість затриманих невдозі буде відпущено.

"Їх зафіксують, знімуть відбитки пальців і відпустять, бо люди не скоїли якогось злочину", – вважає журналіст.

Нагадаємо, у Мінську 25 березня пройшла опозиційна акція в честь Дня Волі – неофіційного свята на честь оголошення Білоруської народної республіки. Спецтехніки та ОМОНу в шоломах і зі щитами в центрі міста було більше, ніж демонстрантів; затримані сотні людей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 03 2017 20:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.