Усіх затриманих працівників ЗМІ в Мінську відпустили

Під час акцій до Дня Волі у Мінську затримали близько 50 журналістів. Зараз вони на свободі.

Про це повідомив "Громадському" журналіст білоруської редакції "Радіо Свобода" Валерій Калиновський.

"На даний момент відпустили усіх затриманих журналістів. Їх було близько 50 – і білоруських, й іноземних. Відпустили також 57 спостерігачів та правозахисників, які сьогодні першими потрапили під цей коток репресій", – сказав Каліновський.

Він також розповів, що точна кількість усіх затриманих сьогодні у Мінську людей наразі невідома – за різними даними, вона коливається від 500 до тисячі осіб.

"Є різні цифри. За даними, якими послуговуємось ми і правозахисники, це 500-600 осіб. Незалежні ЗМІ дають до 1000 осіб. Остаточні цифри буде важко підрахувати", – сказав журналіст.

За його словами, офіційні дані про кількість затриманих навряд чи оприлюднять, тому правозахисникам і журналістам довелось вести формальний підрахунок за кількістю затриманих в різних СІЗО Мінська, за кількістю автозаків, які доправляли затриманих, тощо.

На його думку, більшість затриманих невдозі буде відпущено.

"Їх зафіксують, знімуть відбитки пальців і відпустять, бо люди не скоїли якогось злочину", – вважає журналіст.

Нагадаємо, у Мінську 25 березня пройшла опозиційна акція в честь Дня Волі – неофіційного свята на честь оголошення Білоруської народної республіки. Спецтехніки та ОМОНу в шоломах і зі щитами в центрі міста було більше, ніж демонстрантів; затримані сотні людей.