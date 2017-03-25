Усіх затриманих працівників ЗМІ в Мінську відпустили
Про це повідомив "Громадському" журналіст білоруської редакції "Радіо Свобода" Валерій Калиновський.
"На даний момент відпустили усіх затриманих журналістів. Їх було близько 50 – і білоруських, й іноземних. Відпустили також 57 спостерігачів та правозахисників, які сьогодні першими потрапили під цей коток репресій", – сказав Каліновський.
Він також розповів, що точна кількість усіх затриманих сьогодні у Мінську людей наразі невідома – за різними даними, вона коливається від 500 до тисячі осіб.
"Є різні цифри. За даними, якими послуговуємось ми і правозахисники, це 500-600 осіб. Незалежні ЗМІ дають до 1000 осіб. Остаточні цифри буде важко підрахувати", – сказав журналіст.
За його словами, офіційні дані про кількість затриманих навряд чи оприлюднять, тому правозахисникам і журналістам довелось вести формальний підрахунок за кількістю затриманих в різних СІЗО Мінська, за кількістю автозаків, які доправляли затриманих, тощо.
На його думку, більшість затриманих невдозі буде відпущено.
"Їх зафіксують, знімуть відбитки пальців і відпустять, бо люди не скоїли якогось злочину", – вважає журналіст.
Нагадаємо, у Мінську 25 березня пройшла опозиційна акція в честь Дня Волі – неофіційного свята на честь оголошення Білоруської народної республіки. Спецтехніки та ОМОНу в шоломах і зі щитами в центрі міста було більше, ніж демонстрантів; затримані сотні людей.
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