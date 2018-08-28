СПОРТ НОВИНИУ США стартував четвертий турнір серії Великого шолому (Grand Slam) US Open.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
US-Open: Світоліна подолала перше коло, ще четверо українок вилетіли
Сьогодні за вихід у наступний раунд побореться Леся Цуренко
Еліна Світоліна. Фото: ФТУ
У першому колі свої матчі провели відразу декілька представниць України. Зокрема, перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла господарку змагань Сашу Вікері. Щоб пройти у наступне коло українці довелося провести на корті три сети. Еліна перемогла з рахунком 6:3, 1:6, 6:1.
Водночас покидають US Open Ангеліна Калініна, Катерина Бондаренко, Даяна Ястремська і Катерина Козлова.
Таким чином на турнірі з українок залишилися Еліна Світоліна та Леся Цуренко. Остання свій матч проведе сьогодні проти бельгійки Алісон ван Ейтванк.
Нагадаємо, що минулоріч Світоліна не змогла пробитися в чвертьфінал US Open. В 1/8 українку зупинила американка Медісон Кіз.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 08 2018 09:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Динамо" у кваліфікації Ліги Чемпіонів зіграло внічию у матчі зі "Славією", - ВІДЕО
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії
No articles