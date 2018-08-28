US-Open: Світоліна подолала перше коло, ще четверо українок вилетіли

Сьогодні за вихід у наступний раунд побореться Леся Цуренко

У США стартував четвертий турнір серії Великого шолому (Grand Slam) US Open.

У першому колі свої матчі провели відразу декілька представниць України. Зокрема, перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла господарку змагань Сашу Вікері. Щоб пройти у наступне коло українці довелося провести на корті три сети. Еліна перемогла з рахунком 6:3, 1:6, 6:1.

Водночас покидають US Open Ангеліна Калініна, Катерина Бондаренко, Даяна Ястремська і Катерина Козлова.

Таким чином на турнірі з українок залишилися Еліна Світоліна та Леся Цуренко. Остання свій матч проведе сьогодні проти бельгійки Алісон ван Ейтванк.

Нагадаємо, що минулоріч Світоліна не змогла пробитися в чвертьфінал US Open. В 1/8 українку зупинила американка Медісон Кіз.