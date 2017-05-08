Установчі збори Венесуели відправили у відставку генпрокурора країни в перший день роботи

Установчі збори Венесуели в перший день роботи вирішили відправити у відставку генпрокурора країни Луїсу Ортегу Діас, яка напередодні попросила суд призупинити роботу органу через порушення під час виборів.

Під час голосування члени зборів кричали на адресу генпрокурора "Зрадниця!", повідомляє AP.

Новим генпрокурором вирішено призначити прихильника президента Ніколаса Мадуро, омбудсмена Тарека Сааба, проти якого США нещодавно ввели санкції.

За кілька годин до цього рішення Ортега Діас заявила, що силовики оточили будівлю генеральної прокуратури і не дозволили їй потрапити на робоче місце.

Reuters називає Луїсу Ортегу Діас одним з головних опонентів Ніколаса Мадуро в останні місяці. Минулої весни вона, яка раніше підтримувала уряд, розкритикувала рішення Верховного суду позбавити влади парламент.

У червні Верховний суд заборонив їй залишати країну і заморозив її рахунку.

Як пише BBC, їй загрожує судове переслідування.

У Венесуелі установчі збори – орган, який скликається для зміни конституції. У 2017 році про скликання цього органу оголосив президент Ніколас Мадуро, відставки якого на тлі сильної економічної кризи з 2015 року домагається опозиційний парламент.

У виборчій комісії заявили, що ці установчі збори зможуть розпустити парламент і переписати будь-які закони. Опозиція бойкотувала вибори, і в орган вибралися лише прихильники Мадуро.

Нагадаємо, вибори 30 липня у Венесуелі були затьмарені насильством, масштабними акціями протесту та загибеллю щонайменше 10 людей.

Кандидат до Конституційної асамблеї Венесуели Хосе Велікс Пінеда був убитий в своєму будинку в місті Сьюдад-Болівар.

2 серпня у Венесуелі двох лідерів опозиції Леопольдо Лопеса і Антоніо Ледесма забрали з дому співробітники спецслужби SEBIN, в той час як вони вже відбували домашній арешт.

Національна асамблея Венесуели офіційно відмовилася визнавати результати виборів до установчих зборів і всі законодавчі акти, які можуть бути прийняті новим органом.