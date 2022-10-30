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Установки Mlrs та Pzh2000 Україна отримала від Італії - ЗМІ

Уряд Італії передав Україні важке озброєння, зокрема реактивні системи залпового вогню та самохідні артилерійські установки.
Установки Mlrs та Pzh2000 Україна отримала від Італії - ЗМІ Фото: ukroboronprom

Про це повідомляє La Repubblica.

MLRS є оновленою версією HIMARS, яку українські військові вміло застосовують із літа. Ракетний комплекс має гусеничну основу та випускає відразу по 12 ракет.

Також Італія надала самохідні гаубиці німецької розробки Pzh2000, які можуть випустити 20 снарядів лише за 3 хвилини. Вони вражають цілі за 40 кілометрів. По суті, Pzh2000 має потужність трьох російських гаубиць, оскільки їхні боєприпаси схожі на ракети. Ймовірно, що Україна отримала 5-6 таких гаубиць від Італії.

Крім того, ЗСУ отримали самохідні гаубиці M109L. Це броньовані гусеничні машини зі 155-мм калібром, що працюють на "натовських" боєприпасах. Італія раніше виробила сотні таких гаубиць, але з початку 2000-х їх було знято з виробництва. У ЗМІ вважають, що Україні могли передати від 20 до 30 таких машин.

Ще навесні стало відомо, що Італія передала гаубиці Fh70. Видання зазначає, що українські захисники використали їх при звільненні Харківської області та боях на Донбасі.

За даними видання, зі складів Італії знято десятки бойових транспортних машин М113. Це трохи застарілі моделі броньованої техніки, але вони дозволяють ЗСУ швидко пересуватися по лінії фронту.

Також ЗСУ отримали бронеавтомобілі підвищеної прохідності "Лінс". Їх передали десантно-штурмовим підрозділам, що звільняють Херсонську область. Ці бронемобілі можуть витримати навіть вибухи мін.

В італійських ЗМІ вважають, що Україна отримала також 120-мм міномети, які використовували захисники Маріуполя. Вони неодноразово були зафіксовані на фото.

За інформацією видання, ЗСУ отримали великокаліберні кулемети. Їх встановлюють на джипи та пікапи. Частину з них передали бригадам "Азова".

Раніше повідомлялось, що Німеччина передала Україні додаткові РСЗВ та гаубиці.

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30 10 2022 13:19
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