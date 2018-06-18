Усик битиметься з Гассієвим у Москві

Інформація про те, що український боксер може бути замінений не підтвердилася

Фінальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) в першій важкій вазі відбудеться 21 липня в Москві.

Про це повідомив президент Федерації боксу Росії Умар Кремльов на прес-конференції, пише Xsport.

Також він підкреслив, що суперником Мурата Гассієва (25-0, 19 КО) стане українець Олександр Усик (14-0, 11 КО). Інформація про те, що український боксер може бути замінений не підтвердилася. Поєдинок пройде на головній критій арені Москви - спортивному комплексі "Олімпійський".

Бій Усик - Гассієв повинен був відбутися 11 травня в Джидді, але був перенесений через травму українця. Спочатку Усик не хотів проводити бій у Москві, але недавно заявив, що готовий битися з Гассієвим хоч в Антарктиді.