Усик битиметься з Гассієвим у Москві
Про це повідомив президент Федерації боксу Росії Умар Кремльов на прес-конференції, пише Xsport.
Також він підкреслив, що суперником Мурата Гассієва (25-0, 19 КО) стане українець Олександр Усик (14-0, 11 КО). Інформація про те, що український боксер може бути замінений не підтвердилася. Поєдинок пройде на головній критій арені Москви - спортивному комплексі "Олімпійський".
Бій Усик - Гассієв повинен був відбутися 11 травня в Джидді, але був перенесений через травму українця. Спочатку Усик не хотів проводити бій у Москві, але недавно заявив, що готовий битися з Гассієвим хоч в Антарктиді.
Нагадаємо, що Олександр Усик, який володів титулом за версією WBO, додав до своєї колекції ще й пояс WBC: у півфінальному поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії він не без проблем перебоксував його володаря - Майріс Бріедіса.
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