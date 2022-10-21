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Усик отримав спеціальний пояс Всесвітньої боксерської ради

Нагорода WBC виконана в кольорах українського прапора.
Усик отримав спеціальний пояс Всесвітньої боксерської ради

Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) отримав спеціальний пояс від Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Пояс вручив президент організації Мауріс Сулейман на благодійному заході, організованому фондом Усика в США.

"Цей пояс для нашого дорогого чемпіона. Він визнає тебе героєм людства. Нехай бог і далі допомагає тобі залишатися таким активним. Ми бажаємо тобі успіху", – сказав Сулейман.
 
Нагадаємо, Олександр Усик 20 серпня роздільним рішенням суддів переміг у реванші Ентоні Джошуа та захистив свої титули. Бій проходив у Джідді (Саудівська Аравія).
 

35-річний Усик є уродженцем Сімферополя та приніс збірній України золоту медаль Олімпіади-2012 у Лондоні.

 

 

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21 10 2022 12:55
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