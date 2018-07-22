Усик переміг Гассієва і став абсолютним чемпіоном світу
У першій половині поєдинку українському чемпіону було непросто, двічі він пропустив неприємні удари: в печінку в другому раунді і в голову - в четвертому. Ближче до екватора поєдинку Олександр освоївся в рингу і став впевнено потрапляти комбінаціями, інформує Xsport.
Уже в сьомому раунді у Гассі'ва з'явився синець під лівим оком. У свою чергу росіянин почав пробивати нижче пояса, на що неодноразово звертав увагу рефері, але очок з Мурата так і не зняв.
Фото: twitter.com/wbsuperseries
Ближче до "чемпіонських раундів" Усик почав показувати свою фізичну готовність, нарощуючи атакуючий темп, незважаючи на те, що до цього поєдинку Олександр готувався через травму. У кінцівці бою українець просто зловив спортивний кураж і не дозволяв суперникові потрапляти по собі, "розстрілюючи" того з різних дистанцій.
Фото: twitter.com/wbsuperseries
За підсумками 12 раундів сумнівів не було ні у кого. Підсумкове рішення суддів: 120:108, 119:109, 119:109.
Переможець поєдинку став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, завоювавши пояса WBC, WBO, WBA, IBF, пояс журналу The Ring, а також трофей Мохаммеда Алі.
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