Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Усик переміг Хука, відправивши його в нокаут

Вирішальним став 10 раунд, в якому Усик наніс серію ударів німцеві
Український чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик переміг нокаутом німця Марко Хука у чвертьфіналі боксерської Ліги чемпіонів - турнірі World Boxing Super Series.
Усик переміг Хука, відправивши його в нокаут Олександр Усик. Фото: 112.ua

Перші два раунди знадобилися українському бійцю, щоб освоїтися в рингу та визначити слабкі місця суперника. Починаючи з третього раунду німецький боксер почав отримувати цілі серії ударів в обличчя.

Надалі Усик лише нарощував свою перевагу за рахунок більш високої швидкості. Олександр вміло діяв на контратаках, підпускаючи візаві на зручне для ударів відстань.

Разом з тим українець не форсував події, продовжуючи фізично вимотувати суперника.

Вирішальним став 10 раунд, в якому Усик наніс серію ударів німцеві, через що суперник вже не відповідав на атаки українця і рефері вирішив зупинити бій.

Олександр Усик поспілкувався з журналістами після перемоги в поєдинку з німцем Марко Хуком.

"Спасибі вам величезне! Українці, співвідчизники! Від щирого серця - спасибі Ісусу Христу та нашій країні Україні!", - заявив боксер, пише "Новое время".

Усик також зазначив, що в нього немає переваг серед суперників, із якими він зустрінеться в півфіналі.

"Головне боксувати з хорошими боксерами", - повідомив Усик.

Олександр Усик став першим півфіналістом Світової боксерської суперсерії в крузервейті. Суперником українця у півфіналі стане переможець бою між володарем поясу WBC Майрісом Бріедісом і Майком Пересом. Поєдинок відбудеться 30 вересня в Ризі.

Нагадаємо, у квітні 2017 року Олександр Усик одностайним рішенням суддів отримав перемогу над американцем Майклом Гантером.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 09 2017 10:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"I can

"I can't stop": хто змусив легендарного Володимира Кличка зупинитися

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.