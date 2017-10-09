Усик переміг Хука, відправивши його в нокаут

Вирішальним став 10 раунд, в якому Усик наніс серію ударів німцеві

Український чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик переміг нокаутом німця Марко Хука у чвертьфіналі боксерської Ліги чемпіонів - турнірі World Boxing Super Series.

Перші два раунди знадобилися українському бійцю, щоб освоїтися в рингу та визначити слабкі місця суперника. Починаючи з третього раунду німецький боксер почав отримувати цілі серії ударів в обличчя.

Надалі Усик лише нарощував свою перевагу за рахунок більш високої швидкості. Олександр вміло діяв на контратаках, підпускаючи візаві на зручне для ударів відстань.

Разом з тим українець не форсував події, продовжуючи фізично вимотувати суперника.

Вирішальним став 10 раунд, в якому Усик наніс серію ударів німцеві, через що суперник вже не відповідав на атаки українця і рефері вирішив зупинити бій.

Олександр Усик поспілкувався з журналістами після перемоги в поєдинку з німцем Марко Хуком.

"Спасибі вам величезне! Українці, співвідчизники! Від щирого серця - спасибі Ісусу Христу та нашій країні Україні!", - заявив боксер, пише "Новое время".

Усик також зазначив, що в нього немає переваг серед суперників, із якими він зустрінеться в півфіналі.

"Головне боксувати з хорошими боксерами", - повідомив Усик.

Олександр Усик став першим півфіналістом Світової боксерської суперсерії в крузервейті. Суперником українця у півфіналі стане переможець бою між володарем поясу WBC Майрісом Бріедісом і Майком Пересом. Поєдинок відбудеться 30 вересня в Ризі.

Нагадаємо, у квітні 2017 року Олександр Усик одностайним рішенням суддів отримав перемогу над американцем Майклом Гантером.