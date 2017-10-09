Усик переміг Хука, відправивши його в нокаут
Перші два раунди знадобилися українському бійцю, щоб освоїтися в рингу та визначити слабкі місця суперника. Починаючи з третього раунду німецький боксер почав отримувати цілі серії ударів в обличчя.
Надалі Усик лише нарощував свою перевагу за рахунок більш високої швидкості. Олександр вміло діяв на контратаках, підпускаючи візаві на зручне для ударів відстань.
Разом з тим українець не форсував події, продовжуючи фізично вимотувати суперника.
Вирішальним став 10 раунд, в якому Усик наніс серію ударів німцеві, через що суперник вже не відповідав на атаки українця і рефері вирішив зупинити бій.
Олександр Усик поспілкувався з журналістами після перемоги в поєдинку з німцем Марко Хуком.
"Спасибі вам величезне! Українці, співвідчизники! Від щирого серця - спасибі Ісусу Христу та нашій країні Україні!", - заявив боксер, пише "Новое время".
Усик також зазначив, що в нього немає переваг серед суперників, із якими він зустрінеться в півфіналі.
"Головне боксувати з хорошими боксерами", - повідомив Усик.
Олександр Усик став першим півфіналістом Світової боксерської суперсерії в крузервейті. Суперником українця у півфіналі стане переможець бою між володарем поясу WBC Майрісом Бріедісом і Майком Пересом. Поєдинок відбудеться 30 вересня в Ризі.
Нагадаємо, у квітні 2017 року Олександр Усик одностайним рішенням суддів отримав перемогу над американцем Майклом Гантером.
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