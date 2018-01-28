СПОРТ НОВИНИЧемпіон світу за версіями WBO і WBC у важкій вазі Олександр Усик прокоментував свою перемогу над Майрісом Брієдісом у півфіналі Всесвітньої боксерської Суперсеріі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Усик: Це були найважчі 12 раундів, які я проводив
Другий фіналіст визначиться у Сочі за тиждень
Олександр Усик. Фото: xsport.ua
"Визначальним фактором в сьогоднішній перемозі стала опозиція спортсмена. Якісний бокс, який показав Бріедіс. Це були найважчі 12 раундів, які я проводив. Ми зробимо з цього відповідні висновки і будемо готуватися до фіналу. Я особисто буду присутній на іншому півфіналі. Упевнений, переможе найсильніший", - резюмував українець, пише Sport Arena.
Як відомо, Олександр Усик переміг свого суперника за очками: 114-114, 115-113, 115-113.
Нагадаємо, другий півфінал Всесвітньої боксерської Суперсеріі між росіянином Муратом Гассиєвим і кубинцем Юньєром Дортікосом відбудеться 3 лютого в Сочі.
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28 01 2018 12:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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