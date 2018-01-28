Усик: Це були найважчі 12 раундів, які я проводив

Другий фіналіст визначиться у Сочі за тиждень

Чемпіон світу за версіями WBO і WBC у важкій вазі Олександр Усик прокоментував свою перемогу над Майрісом Брієдісом у півфіналі Всесвітньої боксерської Суперсеріі.

"Визначальним фактором в сьогоднішній перемозі стала опозиція спортсмена. Якісний бокс, який показав Бріедіс. Це були найважчі 12 раундів, які я проводив. Ми зробимо з цього відповідні висновки і будемо готуватися до фіналу. Я особисто буду присутній на іншому півфіналі. Упевнений, переможе найсильніший", - резюмував українець, пише Sport Arena.

Як відомо, Олександр Усик переміг свого суперника за очками: 114-114, 115-113, 115-113.

Нагадаємо, другий півфінал Всесвітньої боксерської Суперсеріі між росіянином Муратом Гассиєвим і кубинцем Юньєром Дортікосом відбудеться 3 лютого в Сочі.