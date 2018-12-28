СПОРТ НОВИНИАбсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик визнаний найкращим боксером 2018 року за версією BoxingTalk.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Усик визнаний найкращим боксером 2018 року за версією BoxingTalk
Найкращим тренером обраний українець Анатолій Ломаченко
Фото: ria.ru
Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко посів друге місце.
Найкращим тренером обраний українець Анатолій Ломаченко. Менеджером року став Егіс Клімас, який займається справами Василя Ломаченка та Олександра Гвоздика.
Поєдинок Василя Ломаченка з Хорхе Лінаресом посів друге місце в номінації "Бій року", поступившись поєдинку Шо Кімура – Косей Танака.
Нокаут Усика в 8-му раунді бою з Тоні Белью посів третє місце серед найкращих нокаутів року. Переміг нокаут Ділліан Уайта в поєдинку з Лукасом Брауном.
Нагадаємо, що абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі українець Олександр Усик визнаний найкращим боксером року за версією ESPN.
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28 12 2018 21:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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