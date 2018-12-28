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Усик визнаний найкращим боксером 2018 року за версією BoxingTalk

Найкращим тренером обраний українець Анатолій Ломаченко
Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик визнаний найкращим боксером 2018 року за версією BoxingTalk.
Усик визнаний найкращим боксером 2018 року за версією BoxingTalk Фото: ria.ru

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко посів друге місце.

Найкращим тренером обраний українець Анатолій Ломаченко. Менеджером року став Егіс Клімас, який займається справами Василя Ломаченка та Олександра Гвоздика.

Поєдинок Василя Ломаченка з Хорхе Лінаресом посів друге місце в номінації "Бій року", поступившись поєдинку Шо Кімура – Косей Танака.

Нокаут Усика в 8-му раунді бою з Тоні Белью посів третє місце серед найкращих нокаутів року. Переміг нокаут Ділліан Уайта в поєдинку з Лукасом Брауном.

Нагадаємо, що абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі українець Олександр Усик визнаний найкращим боксером року за версією ESPN.

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28 12 2018 21:37
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