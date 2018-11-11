Усик захистив титул абсолютного чемпіона світу, - ВІДЕО
Поєдинок, в якому на кону стояли всі чемпіонські пояси Усика, завершився достроковою перемогою українського боксера у восьмому раунді.
Бій відбувався в цікавому ключі. Белью намагався знівелювати швидкість рук Усика постійними ухилами корпусу і окремими поодинокими потужними ударами.
Абсолютно рівна боротьба в перших раундах навіть дозволила Тоні в четвертому раунді зіграти пару артистичних номерів "на публіку".
Однак з шостого раунду стало помітно, що британський боксер починає затримуватися на середній дистанції і не встигає після своїх атак організувати відхід.
Тим не менш, постійно пропускаючи удари від Олександра, було видно, що сил у Белью залишається ще чимало.
І тим більш несподівана вийшла розв'язка в середині восьмого раунду. Пропустивши кілька сильних ударів від Усика, британець не став входити в клінч із суперником, або розривати дистанцію і рухатися рингом, з метою відійти від пропущених ударів і відновитися. Тоні вирішив перечекати епізод практично на прямих ногах і нарвався на потужну комбінацію правої-лівої від Усика.
Рефері поєдинку навіть не став відраховувати належні 10 секунд - було видно, що претендент перебуває під канатами в прострації.
Таким чином, Олександр Усик вперше захистив звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі.
Нагадаємо, що в липневому фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) у важкій вазі Усик переміг росіянина Мурата Гассієва і став абсолютним чемпіоном світу та володарем трофея Мухаммеда Алі.
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