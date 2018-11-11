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Усик захистив титул абсолютного чемпіона світу, - ВІДЕО

Олександр Усик нокаутом виграв бій з Тоні Белью
У Манчестері відбувся бій між абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі Олександром Усиком (15-0, 11 КО) і почесним чемпіоном світу за версією WBC, британцем Тоні Белью (30-2-1, 20 КО).
Усик захистив титул абсолютного чемпіона світу, - ВІДЕО Фото: talksport.com

Поєдинок, в якому на кону стояли всі чемпіонські пояси Усика, завершився достроковою перемогою українського боксера у восьмому раунді.

Бій відбувався в цікавому ключі. Белью намагався знівелювати швидкість рук Усика постійними ухилами корпусу і окремими поодинокими потужними ударами.

Абсолютно рівна боротьба в перших раундах навіть дозволила Тоні в четвертому раунді зіграти пару артистичних номерів "на публіку".

Однак з шостого раунду стало помітно, що британський боксер починає затримуватися на середній дистанції і не встигає після своїх атак організувати відхід.

Тим не менш, постійно пропускаючи удари від Олександра, було видно, що сил у Белью залишається ще чимало.

І тим більш несподівана вийшла розв'язка в середині восьмого раунду. Пропустивши кілька сильних ударів від Усика, британець не став входити в клінч із суперником, або розривати дистанцію і рухатися рингом, з метою відійти від пропущених ударів і відновитися. Тоні вирішив перечекати епізод практично на прямих ногах і нарвався на потужну комбінацію правої-лівої від Усика.

Рефері поєдинку навіть не став відраховувати належні 10 секунд - було видно, що претендент перебуває під канатами в прострації.

Таким чином, Олександр Усик вперше захистив звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі.

Нагадаємо, що в липневому фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) у важкій вазі Усик переміг росіянина Мурата Гассієва і став абсолютним чемпіоном світу та володарем трофея Мухаммеда Алі.

 

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11 11 2018 12:30
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