Усика визнали найкращим боксером року за версією ESPN

Абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі українець Олександр Усик визнаний найкращим боксером року за версією ESPN.

Крім Усика, на нагороду претендували ще один українець Василь Ломаченко, а також Майкі Гарсія, Ентоні Джошуа і Моріс Хукер.

Зазначається, що Ломаченко посів у рейтингу друге місце.

"У травні українець піднявся у легку вагу, аби кинути виклик лідеру дивізіону Хорхе Лінаресу. Отримавши травму плеча у другому раунді та побувавши у нокдауні у 6-му, Ломаченко все ж зумів перемогти ефектним нокаутом у 10-му раунді. Таким чином, він здобув чемпіонський титул у третій ваговій категорії.

У грудні боксер одностайним рішенням суддів переміг Хосе Педрасу та став володарем 2 поясів у легкій вазі", - пише ESPN.