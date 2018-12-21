НОВИНИАбсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі українець Олександр Усик визнаний найкращим боксером року за версією ESPN.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Усика визнали найкращим боксером року за версією ESPN
Василь Ломаченко посів у рейтингу друге місце
Фото: ria.ru
Крім Усика, на нагороду претендували ще один українець Василь Ломаченко, а також Майкі Гарсія, Ентоні Джошуа і Моріс Хукер.
Зазначається, що Ломаченко посів у рейтингу друге місце.
"У травні українець піднявся у легку вагу, аби кинути виклик лідеру дивізіону Хорхе Лінаресу. Отримавши травму плеча у другому раунді та побувавши у нокдауні у 6-му, Ломаченко все ж зумів перемогти ефектним нокаутом у 10-му раунді. Таким чином, він здобув чемпіонський титул у третій ваговій категорії.
У грудні боксер одностайним рішенням суддів переміг Хосе Педрасу та став володарем 2 поясів у легкій вазі", - пише ESPN.
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