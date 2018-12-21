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Усика визнали найкращим боксером року за версією ESPN

Василь Ломаченко посів у рейтингу друге місце
Абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі українець Олександр Усик визнаний найкращим боксером року за версією ESPN.
Усика визнали найкращим боксером року за версією ESPN Фото: ria.ru

Крім Усика, на нагороду претендували ще один українець Василь Ломаченко, а також Майкі Гарсія, Ентоні Джошуа і Моріс Хукер.

Зазначається, що Ломаченко посів у рейтингу друге місце. 

"У травні українець піднявся у легку вагу, аби кинути виклик лідеру дивізіону Хорхе Лінаресу. Отримавши травму плеча у другому раунді та побувавши у нокдауні у 6-му, Ломаченко все ж зумів перемогти ефектним нокаутом у 10-му раунді. Таким чином, він здобув чемпіонський титул у третій ваговій категорії.

У грудні боксер одностайним рішенням суддів переміг Хосе Педрасу та став володарем 2 поясів у легкій вазі", - пише ESPN.

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21 12 2018 08:50
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