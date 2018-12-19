CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТак прокоментував на засіданні уряду ухвалення постанови про спрощення дозвільних процедур для будівництва віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Утеплювати житлові будинки тепер можна без дозвільних документів, - Зубко
Уряд спростив дозвільні процедури при проведенні енергоефективних заходів у житловому секторі
Фото: newsradio.com
"Будівельні роботи з утеплення введених в експлуатацію житлових будинків (СС1, СС2) відтепер не потребуватимуть отримання дозвільних документів", - сказав Зубко, інформує "Урядовий портал".
Він висловив думку, що ухвалений Закон "Про енергетичну ефективність будівель" та старт роботи Фонду енергоефективності у наступному році сприятиме збільшенню попиту населення на термомодернізацію будівель.
"Особливо це стосується багатоквартирних житлових будинків. Чим комплекснішою буде термомодернізація будинку, тим більшою буде державна підтримка", - зазначив віце-прем'єр.
Нагадаємо, що тарифи на опалення для населення зростуть з 1 січня в середньому на 12%-24%.
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