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Утеплювати житлові будинки тепер можна без дозвільних документів, - Зубко

Уряд спростив дозвільні процедури при проведенні енергоефективних заходів у житловому секторі
Так прокоментував на засіданні уряду ухвалення постанови про спрощення дозвільних процедур для будівництва віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
Утеплювати житлові будинки тепер можна без дозвільних документів, - Зубко Фото: newsradio.com

"Будівельні роботи з утеплення введених в експлуатацію житлових будинків (СС1, СС2) відтепер не потребуватимуть отримання дозвільних документів", - сказав Зубко, інформує "Урядовий портал".

Він висловив думку, що ухвалений Закон "Про енергетичну ефективність будівель" та старт роботи Фонду енергоефективності у наступному році сприятиме збільшенню попиту населення на термомодернізацію будівель.

"Особливо це стосується багатоквартирних житлових будинків. Чим комплекснішою буде термомодернізація будинку, тим більшою буде державна підтримка", - зазначив віце-прем'єр.

Нагадаємо, що тарифи на опалення для населення зростуть з 1 січня в середньому на 12%-24%.

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19 12 2018 16:56
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