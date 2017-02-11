Утримуваного в Росії кримчанина Зейтуллаєва відвідав український консул
"Вчора завдяки діям наших консулів нам вдалося відвідати Зейтуллаєва в Башкортостані... Загалом він на умови утримання не скаржився", - повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца, інформує "Інтерфакс-Україна".
За її словами, зустріч тривала близько трьох годин.
"Головним залишається питання його звільнення і переведення в Україну", - зазначила Беца.
Нагадаємо, 27 липня, Верховний суд Росії засудив до 15 років позбавлення волі кримського татарина Руслана Зейтуллаєва.
26 квітня Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив Зейтуллаєва, обвинуваченого в організації в окупованому РФ Криму осередку ісламської організації Хізб ут-Тахрір, до 12 років колонії суворого режиму.
Раніше, 7 вересня 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс обвинувальний вирок чотирьом кримським татарам, яких РФ звинувачувала у зв'язках з організацією Хізб ут-Тахрір. Мова йде про Руслана Зейтуллаєва, Ферата Сайфуллаєва, Рустема Ваітова і Нурі Прімова. Самі ж підсудні свою вину у нібито причетності до терористичної діяльності не визнали.
Варто зазначити, що заборонена в Росії Хізб ут-Тахрір виступає за об'єднання мусульманських країн в халіфат, відкидаючи при цьому терористичні методи.
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