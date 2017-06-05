Увесь наступний тиждень Київ боронитимуть близько 16 тисяч правоохоронців

До охорони громадського порядку в Києві у період з 7 по 14 травня залучать близько 16 тисяч правоохоронців.

Про це в суботу, 6 травня, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час міжвідомчої наради, присвяченої координації дій усіх підрозділів, задіяних до забезпечення правопорядку в Україні, пише "Урядовий портал".

Під час заходів з відзначення 72-ї річниці завершення Другої світової війни за безпекою стежитимуть близько чотирьох тисяч правоохоронців Нацполіції та Нацгвардії.

За словами Ярового, МВС прогнозує, що в Києві у заходах 9 травня візьмуть участь близько 20 тис. осіб. Усі підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Держслужби з надзвичайних ситуацій переведені у посилений режим несення служби включно до 14 травня.

Також для координації усіх сил та засобів працюватимуть ситуаційні центри.

"Робота ситуаційних центрів в цей період покаже нашу готовність до оперативних та злагоджених дій у тих чи інших ситуаціях. Близько 16 тисяч правоохоронців будуть задіяні до заходів безпеки з 7 по 14 травня, у тому числі стежитимуть за правопорядком під час проведення Євробачення-2017. Кожний з них має розуміти свою роль у вирішенні кризових ситуацій, що можуть виникнути. Злагодженість у роботі правоохоронних органів – гарантія безпеки наших громадян і гостей Києва", – зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ.

За його словами, МВС зможе гідно забезпечити правопорядок під час всіх заходів та оперативно реагувати на будь-які виклики та провокації.

Зі свого боку, голова Національної поліції Сергій Князєв зазначив, що правоохоронні органи, перш за все, орієнтовані на превентивні заходи.

"Ми виявляємо для себе дві найбільші загрози – загрози терористичного характеру і загрози провокацій, які можуть призвести до протиправних дій, масових порушень громадського порядку або хуліганських проявів. Поліція буде жорстко реагувати на будь-які провокації", – наголосив він.

Він додав, що правоохоронці повинні нести службу чітко та якісно, не створюючи при цьому ажіотажу.

Повідомляється також, що нещодавно в МВС відбулися масштабні навчання, під час яких правоохоронці відпрацювали тактику дій з припинення групових порушень громадського порядку, практичні дії пожежно-рятувальних підрозділів, відпрацювання в аеропорті "Бориспіль" під час прибуття офіційних делегацій, розблокування автотраси та визволення заручників, захоплених потенційними терористами.

Нагадаємо, МВС оприлюднило схему перекриття вулиць Києва з 7 травня.